/VIDEO, FOTO/ Alena Svobodová bydlí s manželem v upraveném rodinném domě v Nesovicích na Vyškovsku. Teď ho mají celý zaplavený bahnem, a patří tak k rodinám, které pondělní bouřka na jižní Moravě zasáhla nejvíce. Největší škody totiž bouřka způsobila právě v Nesovicích. Proud bahna tu stekl z okolních polí. Na místě stále pomáhají dobrovolní hasiči.

Deník o problémech způsobených bouřkou informoval už v pondělí večer. „Bahno se nám dostalo až do domu. Zatopené máme všechny místnosti kromě dvou. O dvoře a zahradě ani nemluvím. Na červených vratech vidíte, že průjezd byl pokrytý bahnem do výšky zhruba půl metru,“ nechala se slyšet žena.

Na detailní průběh celé události si nepamatuje. Od zhruba páté hodiny se to totiž podle ní seběhlo velmi rychle. Silnou bouřku doprovázely kroupy a ulice byly následně zaplavené bahnem z čerstvě zasetého pole nad obcí. Zasažených bylo nakonec celkem deset domů, kde hasiči odstraňovali nánosy bahna v průjezdech a garážích.

Podle místostarostky Kateřiny Svobodové u čtyřech až pěti domů bahno zateklo také dovnitř. Dvěma rodinným domům potom kroupy poničily střešní tašky. Deník se pokusil oslovit také obyvatele jednoho z nich, nebyli však k zastižení.

„Odnesla to zejména část obce nacházející se za hlavním železničním přejezdem ve směru na Kyjov,“ upřesnila místostarostka, podle které by se pomoc neobešla bez profesionálních i dobrovolných hasičů z Nesovic i okolních obcí. Nesovičtí přitom s odbahněním pokračovali i o den později.

Stejně jako rodina Svobodových. Zda jim bouřka způsobila trvalejší škody, zatím neví. „Uvidíme, co všechno bude zničené. Bahno máme i ve skříních, které mohou zduřet. Poškozené může být i další vybavení domu. Nevíme, co to udělá. Zatím je to příliš krátká doba,“ dodala žena.

Naproti tomu profesionální hasiči už v místě ukončili. Šest jednotek tu v pondělí zasahovalo více než šest hodin. Kromě ženijního nářadí na odstranění bahna nasazovali také kalová čerpadla pro odčerpání vody a průmyslové vysavače. Kromě domů čistili také silnice.

„Práci jsme ukončili v nočních hodinách krátce po půlnoci, kdy jsme v posledním domě odčerpávali vodu s nánosy bahna. Nakonec jsme prováděli ještě nějaké oplachy silnice,“ potvrdil mluvčí hasičů Štěpán Komosný.