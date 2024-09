„Vyčíslené škody zatím nemáme. V neděli došlo nicméně k tomu, že Litava nejdříve vystoupala nad dva metry a po překročení třetího povodňového stupně začali naši dobrovolní hasiči i hasiči ze spřátelených sborů rozvážet pytle s pískem. Měli je připravené po jednání povodňové komise už z předchozích dní díky avízu, že k takové situaci může dojít,“ popisoval Deníku starosta Brankovic Vladimír Procházka.

Situace v Brankovicích během neděle 15. září. | Video: Se souhlasem Jitky Crhonkové

Zmínil, že hladina Litavy v městysu postupně vystoupala v době kulminace až na dvě stě šedesát centimetrů. To má být o čtyřicet až padesát centimetrů více, než mívala říčka při maximálních stavech v minulých letech.

„Hasiči spolu s dobrovolníky bojovali o to, aby se voda udržela co nejdéle v korytě. Potom ale začala vybřežovat, protože to byla opravdu extrémní situace. Snažili se proto chránit nemovitosti a já myslím, že se jim to podařilo,“ komentoval starosta.

Vysvětlil, že do samotných rodinných domů se voda kvůli vysoké hladině Litavy dostala spíše přípojkami dešťové kanalizace a přes hydroizolace, než kvůli vybřežení potoka.

„Splaškovou kanalizaci jsme uhlídali, abychom zabránili nástupu odpadních vod do nemovitostí. Voda se však zvedla v kanalizačních dešťových řádech,“ zmínil Procházka.

Vodu čerpali v garážích a sklepech

Lidé se měli snažit bojovat s nástupem vody tím, že přípojky zacpávali, popřípadě někde i čerpali. Starosta pochválil hasiče a všechny dobrovolníky a případy čerpání zmínil hlavně v garážích a sklepech.

„My, Brankováci z ulice Boženy Němcové a ulice Zahradní, děkujeme za pomoc všem dobrovolným i profesionálním hasičům z okolních vesnic a Bučovic a poděkování patří i lidem, kteří jen tak chtěli pomoct a měli starost o nás všechny, kteří jsme byli vodě nejblíž,“ oceňovala pomoc v obtížné situaci třeba Petra Majerčáková.

V neděli až do večera přitom docházelo v Brankovicích k odčerpávání lagun zvláště tam, kde hrozilo další zatápění sklepů. „Během pondělí s tím dobrovolní hasiči pokračovali, zatímco v úterý víceméně pomáhají s úklidem toho, co zůstalo naplaveno. Tuším, že ve čtvrtek jsou po dohodě s profesionálními hasiči z Bučovic připraveni začít s likvidací pytlů s pískem, a budeme pokračovat dále v úklidu,“ doplnil starosta.

Čerpání lagun pokračovalo v některých místech i v úterý. „Po opadnutí potoka se voda více méně vsákla i tam, kde jsme mysleli, že čerpat bude potřeba,“ dodal brankovický starosta Vladimír Procházka.

Brankovice leží přibližně sedmnáct kilometrů východně od Vyškova. K letošnímu roku žilo v městysu necelých devět stovek obyvatel.