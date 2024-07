V roce 2023 byla v Jihomoravském kraji jako příčina úmrtí uvedena sebevražda u 161 osob z celkového počtu celkem 12 326 zemřelých, takřka polovina sebevrahů zvolila smrt oběšením. V mezikrajském srovnání byl pak počet sebevražd v Jihomoravském kraji v roce 2023 druhý nejvyšší. O statistice pro jižní Moravu informoval ve čtvrtek dopoledne Český statistický úřad.

Podíl sebevražd tvořil 1,3 procenta z počtu všech zemřelých. Meziročně vzrostl počet o jeden případ a výrazně se tak nevzdálil od dvanáctiletého průměru 159 sebevražd ročně. Mezi sebevrahy bylo v minulém roce 126 mužů a 35 žen, ženy tak tvořily zhruba pětinu celkového počtu sebevrahů v kraji.

Srovnání sebevražd v roce 2023 a 2022 v jihomoravských okresech

Jihomoravský kraj Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo 2022 160 8 55 29 12 26 14 16 2023 161 18 66 30 13 12 10 12

Mezi zemřelými vlastním přičiněním bývá mnohem méně žen, v uplynulých dvanácti letech tvořily pětinu z celkového počtu sebevrahů. V jihomoravských okresech se podíl žen v letech 2012 až 2023 pohyboval od 18,1 procent na Hodonínsku po 22,8 procent na Břeclavsku.

Nejvíce sebevrahů bylo v Brně, konkrétně 66 případů. To je nejvyšší počet brněnských sebevražd za posledních třicet let. Nejméně pak v okrese Vyškov s deseti případy. V relativním vyjádření, které zohledňuje počet obyvatel v daném území, byla nejvyšší sebevražednost v uplynulém roce také v okrese Brno-město, kde na sto tisíc obyvatel připadlo 16,6 sebevrahů. Nejnižší naopak v okrese Hodonín.

close info Zdroj: ČSÚ zoom_in Český statistický úřad zveřejnil data o sebevraždách pro Jihomoravský kraj za rok 2023

Z pohledu věkové skladby bylo nejvíce sebevrahů ve věku 46 až 50 let. Následovala věková skupina 56 až 60 let. V kraji bylo však i osmnáct sebevrahů ve věku do pětadvaceti let, z opačného konce věkového spektra pak devatenáct sebevrahů ve věku 81 a více let. Nejvíce sebevražd v loňském roce zaznamenal ČSÚ v květnu, nejméně pak v dubnu.

Za posledních dvaadvacet let bylo v kraji v součtu spácháno 3 338 sebevražd, z toho 2 725 mužů a 613 žen. Nejvíce sebevražd připadlo na rok 2013, naopak nejméně na rok 2008.