Školáci na Jižní Moravě odpočítávají čas do okamžiku, kdy jim učitelé v pátek 28. června předají vysvědčení. Za celoroční snažení, ale také na oslavu začátku prázdnin podniky a instituce na jihu Moravy připravily speciální nabídky. V některých případech rozhodují i známky, které se na vysvědčení objeví. Deník Rovnost přináší přehled míst a lákadel.

Radost při rozdávání vysvědčení. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Zoologická zahrada Brno

Symbolických deset korun zaplatí v pátek za vstup návštěvníci do patnácti let v brněnské zoo. „Zlevněné vstupné letos už nemáme jen za vyznamenání, jako v minulých letech, ale pro všechny děti,“ sdělila Dominika Zavadilová z brněnské zoo.

Toto rozhodnutí Brňané vítají. „Jedničky podle mě nejsou ukazatelem toho, jak je to dítě snaživé. Také bych to známkami neodlišovala,“ komentovala matka dvou dětí, Kateřina Vlasáková.

Školáci se mohou podle zaměstnankyně zoo Zavadilové těšit třeba na mláďata vlka hřivnatého. „U jejich výběhu si taky mohou koupit novou upomínkovou bankovku, zoolar,“ prozradila.

Zoopark Vyškov

Ve vyškovském zooparku se děti mohou těšit v pátek na vstupné zdarma. „Ani vysvědčení nosit nemusí. Bereme to tak, že každý nějaké má,“ vysvětlila pracovnice zooparku Marcela Kopřivová. „Máme teď zrekonstruovanou expozici králíků. Už nejsou zavření v králíkárnách, ale můžou běhat ve výběhu,“ popsala.

Zoologická zahrada Hodonín

Pro hodonínské školáky i návštěvníky odjinud platí, že mají možnost v den vysvědčení možnost prohlédnout si hodonínskou zoo zadarmo. Ani tady nemusí mít na vysvědčení samé jedničky. Stačí jej ukázat, klidně i na fotce. „Dětem se u nás líbí hlavně surikaty,“ zhodnotil Ivo Cencinger ze Zoologické zahrady v Hodoníně.

Surikat mají letos s mláďaty už osm. „Děti je mají relativně blízko, ony navíc hrají takové divadýlko. Hlídají, hrabou, schovávají se,“ popsal.

Kromě surikat nejen na děti čekají v pavilonu primátů tři nová mláďata: tamarín sedlový, mangabej rudohlavý a guereza běloramenná. „Mláďata se už pohybují dál od samice, jsou akční a dají se spatřit,“ zmínil Cencinger, co by se dětem podle něj mohlo líbit.

Motýlí dům Papillonia

I do Motýlího domu Papillonia v Brně mají děti v pátek zlevněný vstup. Sice tam nemusí předkládat vysvědčení, ale děti, které by chtěly na svůj vstup padesátiprocentní slevu, musí při vstupu říct heslo. To je: Prázdniny s motýly.

Stejné heslo opravňuje ke slevě celou rodinu. Rodinné vstupné s ním bude celý pátek o dvacet procent levnější.

Koupaliště v Mikulově

Školáci, které nelákají zvířata, se mohou jít zdarma ochladit na městské koupaliště v Mikulově. V den vysvědčení tam mají děti do patnácti let vstup zdarma. Dokládat jej tady není potřeba.

Zmrzlina za vysvědčení v Brně

Děti, které přinesou ukázat po půl deváté ráno aktuální vysvědčení do Campus Square v Brně, si pochutnají na zmrzlině zadarmo. Akce platí do pěti odpoledne nebo do vyprodání zásob. „Slevu na zmrzlinu možná využijeme, ale máme to docela z ruky, uvidíme,“ vyjádřila se matka školáků Vlasáková.

Hvězdárna na Kraví hoře

V areálu brněnské hvězdárny si na své přijdou především milovníci technických předmětů. „Paní pokladní děti ukážou své čerstvé vysvědčení s jedničkou z matiky či fyziky. Uznáváme i slovní hodnocení,“ vzkázal ředitel hvězdárny Jiří Dušek.

Výzva platí pro vysvědčení z konce tohoto školního roku předložené mezi osmadvacátým a třicátým červnem. Každý jedničkář z matematiky nebo fyziky si může vybrat jednu volnou vstupenku na jeden astronomický program. „Jednak je to odměna za to, že se v těchto předmětech celý rok žáci snažili a pracovali na sobě, a pak se snažíme o popularizaci přírodních oborů, mezi které matematika a fyzika patří,“ vysvětlil Dušek.

Pro vstupenku zdarma si podle něj do hvězdárny přijde každé pololetí šest až sedm set dětí.

Na hvězdárnu vezme své děti také Kateřina Vlasáková. Oba její synové mají totiž na vysvědčení samé jedničky. „Občas na Kraví horu chodíme, to by nás zajímalo,“ sdělila žena.