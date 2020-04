ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Celkem je v Brně aktuálně 102 případů onemocnění Covid-19. Na Blanensku ani Hodonínsku k pondělnímu podvečeru žádné nové případy nepřibyly. „Za posledních čtyřiadvacet hodin stoupl počet nemocných v kraji o 15 případů," uvedla ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje Renata Ciupek.

#tableau|https://public.tableau.com/views/2603-koronavirus-okresy/dshbrdkrajJH

Co se týče dvou Jihomoravanů, kteří na nemoc zemřeli, v obou případech šlo o lidi starší šedesáti let, kteří trpěli dalšími závažnými onemocněními. Začátkem týdne navíc v brněnské svatoanenské nemocnici zemřela důchodkyně, kterou do Brna zdravotníci převezli z opavské nemocnice.

Šestnáct vyléčených

Z nemoci Covid-19 už se podle krajských hygieniků vyléčilo šestnáct lidí. „Aktuálně v platné karanténě máme 1135osob, ostatním již karanténní lhůta skončila," poznamenala Ciupek.

Nejvíce nových pozitivních testů bylo ve čtvrtek z Břeclavska, kde hygienici evidují už padesát lidí s pozitivním testem. Mezi čtrnácti případy byli i zdravotníci břeclavské nemocnice. Tentokrát jde o zaměstnance interního oddělení. „Nově pozitivně testovaní neměli žádné příznaky, přišli jsme na to při kontrolních odběrech. Museli jsme tak provést testy i u pacientů na příslušném oddělení a bohužel u několika z nich se Covid-19 také prokázal,“ uvedl ředitel Nemocnice Břeclav Petr Baťka.

Zdůraznil také, že břeclavská nemocnice po prvních výskytech Covid-19 u několika zaměstnanců ARO a ORL dodržuje všechna nařízená protiepidemiologická nařízení. „Na stanici B interního oddělení nyní nepřijímáme žádné nové pacienty, stávající negativně testované jsme oddělili od těch pozitivních a bedlivě sledujeme jejich zdravotní stav, který je naštěstí zatím uspokojivý,“ sdělil ředitel nemocnice Petr Baťka.

Ve vážném stavu je osm nemocných

O osm pacientů ve velmi vážném stavu pečuje anesteziologicko-resuscitační klinika brněnské nemocnice u sv. Anny. „Díky mírnému zlepšení stavu jsme mohli jednoho z pacientů odpojit od mimotělního oběhu na přístroji ECMO. Jeho stav je nadále vážný a zůstává napojený na plicní ventilaci,“ sdělila mluvčí nemocnice Dana Lipovská. Na plicní ventilaci je tak nyní napojených sedm pacientů, jeden zůstává na mimotělním oběhu.

V celé zemi bylo podle údajů ministerstva zdravotnictví k páteční půl šesté odpoledne 4091 lidí s pozitivním testem.