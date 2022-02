Promrzlou dívku našel na Vyškovsku vrtulník. Utíkala před problémy ve škole

Do přípravy kraj investuje zatím patnáct milionů. „Samozřejmě vítáme, že pokračuje v přípravě této investice, kterou dlouhodobě podporujeme. V její souvislosti jsme se zástupci kraje v neustálém kontaktu, intenzivně s nimi jednáme,“ ujistil ve čtvrtek bučovický starosta Jiří Horák.

Úspěch záměru přál i Marek Šlapal, který se zabýval původní zrušenou verzí projektu jako náměstek hejtmana v minulém vedení kraje. „Čeká nás velký nárůst zájmu o podobná zařízení. Silná poválečná generace se totiž dostane do věku osmdesát let a více. Možná představa, že pobytové služby nahradíme terénními, je krátkozraká. Kdo zkrátka nezkusil domácí péči o opravdu nesoběstačného člověka, tak to nepochopí,“ uvažoval.

DOMOV V BUČOVICÍCH



V Zahradní ulici.



Pro padesátku klientů.



Původní projekt skončil ještě před realizací kvůli nákladům.



Kraj hledá možnosti, jak náklady snížit.

V případě původního projektu domova v Zahradní ulici byl začátek stavby ohlášený už na rok 2019, dostupné byly také jeho vizualizace. „Vysoutěžená cena ale dosáhla místo sta milionů korun na čtvrt miliardy, což bylo pro kraj bohužel nereálné,“ vzpomínal starosta Horák.

S petičními archy za vznik domova loni objížděl města a obce na Vyškovsku i na Hodonínsku Bohumil Žandovský. Z novinky má ale rozporuplné pocity. Obává se souvislosti s ohlášeným přesunem domova v Habrovanech na Vyškovsku. „Připadá mi, že za stávající politické situace dojde spíše ke snížení kapacit v domovech řízených krajem. Další otázkou zůstává samotná ekonomika výstavby a provozu,“ komentoval Žandovský.

Alena Knotková připustila, že bučovický domov bude určitou náhradou za Habrovanský zámek, ze kterého se časem služby přesunou. „Jednáme nicméně o tom, že bude zařízení určené také pro klienty v Habrovanech, nikoliv však výhradně pro ně. Je ale stále ještě předčasné, abychom to potvrdili,“ sdělila mluvčí.

Jihomoravský kraj zřizuje celkem devětadvacet sociálních zařízení. „Čísla čekajících jsou ale zavádějící, neboť často se hlásí lidé, kteří poté nastoupit do pobytového zařízení nechtějí. Potvrzuje to trend, že lidé opravdu chtějí zůstat v domácím prostředí co nejdéle nebo ještě nepotřebují danou péči. Evidujeme zhruba dva a půl tisíce žádostí na umístění do pobytových služeb,“ přiblížila situaci mluvčí Knotková s tím, že mnohá zařízení přijímají žádosti i od lidí, jejichž zdravotní stav zatím nevyžaduje akutní poskytnutí služby.

Zdůraznila, že stárnutí populace vyžaduje radikální přehodnocení poskytování péče. „Je nutné řešení prevence, aby lidé ve stáří potřebovali péči co nejméně, a aby byla situace sociálních služeb zvladatelná i pro budoucí rozpočty. Ne každý senior potřebuje a bude potřebovat péči,“ dodala Knotková.