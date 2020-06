Chladné počasí stále bránilo začátku nové sezony na koupališti v Bučovicích. To se ale v závěru tohoto týdne změnilo. „Otvíráme v pátek hodinu po poledni,“ potvrdila mluvčí Bučovic Martina Hašková.

Provozovatelé původně počítali s otevřením už prvního června, ale kvůli nízkým teplotám to nebylo možné. Provozní doba a cena vstupného je beze změn. Na co se však návštěvníci musejí připravit, jsou přísnější hygienická opatření stanovená ministerstvem zdravotnictví.

Návštěvníci mimo jiné využijí druhou pokladnu i možnost zahrát si na zmodernizovaném hřišti pro plážový volejbal.

OTEVÍRACÍ DOBA:

Červen

Po–Pá 13.00–19.00

So–Ne 9.00–19.00

Červenec - Srpen

Po–Ne 9.00–19.00

Září

Po–Pá 13.00–19.00

So–Ne 9.00–19.00



CELODENNÍ VSTUPNÉ:

děti do 3 let 15 Kč

děti od 3 do 6 let 20 Kč

mládež do 18 let, důchodci, ZTP 45 Kč

dospělí 70 Kč