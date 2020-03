Podle informací ze setkání má město v nejbližší době schválit územní plán, pomůže také s výběrem pozemků na výkup pro potřeby stavby. Zástupci Ředitelství silnic a dálnic letos připraví podklady pro dokumentaci na územní řízení.

V dalších letech bude vyřízeno územní rozhodnutí, stavební povolení, výkupy pozemků a výběrová řízení. „Kolony v centru města jsou dlouhodobým problémem. Nejenže se často táhnou až do Křižanovic, ale zhoršují i bezpečnostní situaci pro chodce. Jsem rád, že se Bučovice ujednotily na záměru stavby obchvatu, který v současné době má již konkrétní rozměr,“ uvedl po jednání kandidát do senátu Jaroslav Klaška, který se jednání se zástupci města zúčastnil.



Práce na obchvatu by podle plánu mohly začít v roce 2024 nebo 2025.