Na zámku pokračuje také restaurování arkád na nádvoří. „Odborníci pracují dle předpokládaného harmonogramu. Odstraňují tam uhlíkové krusty, zpevňují kámen a dotmelovávají chybějící hmoty. V případě kuželek pak dojde k částečné náhradě v novém materiálu a současně budou využity části starších kuželek,“ zdůraznila kastelánka.

S dokončením počítá až v prosinci příštího roku. Pro návštěvníky tak bude renesanční zámek ještě atraktivnější. Pro turisty je v Bučovicích hlavním lákadlem. „Letos jsme už zámek navštívili. Zvenčí sice vypadá spíš nenápadně, ale nádvoří je moc krásné,“ potvrdila třeba Mirka Královcová.

Od devětadvacátého července do prvního srpna tam navíc pozvou diváky na tradiční zámecké filmové léto. Na promítání se sejdou vždy v devět večer. Na programu najdou filmy jako Yesterday, Dolittle, Vlakem až nakonec světa nebo Ten Dvanáctý. Jako vstupné zaplatí pouze osmdesát korun, zatímco vstupenky koupí na místě vždy hodinu před promítáním.

Poslední červencový den se dále památka zapojí do Hradozámecké noci s bohatým doprovodným programem. „Zámek zpřístupníme návštěvníkům od sedmi do desíti večer. Bude se jednat o prohlídku reprezentačních prostor s průvodcem v netradičně osvětlených interiérech s bohatou malířskou a štukovou výzdobou nebo se projít nočním labyrintem expozice s celou řadou krásných předmětů a podívat se na humorně zpracované pověsti zámku v malém kinosále,“doplnila Burianková.

Pozornost přitahují také tematické výstavy, které se v proběhu času obměňují. Aktuálně to je výstava rozsáhlé sbírky starých hraček od sběratelky Marie Maderová ze Šanova na Znojemsku. „Její nejstarší tahací hračky mají kolem sta let, zastoupeny jsou výrobky prvorepublikové, poválečné, z padesátých let i z doby socialismu. Převažujícím námětem jsou u tahacích hraček samozřejmě zvířátka, především koníci,“ dodala bučovická kastelánka.