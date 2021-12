„Zastupitelé o tom rozhodli především z důvodu, aby u nás na návsi nevznikly nějaké sklady či výrobna, ze které by místní rušil hluk, zápach a podobně. To bychom ve Studnicích opravdu nechtěli,“ vysvětlil postup starosta obce Jaroslav Fládr.

Připustil potřebu rekonstrukce. „Zatím však zvažujeme další využití, pravděpodobně se rozhodneme podle dostupných dotací. Nejlepší by ale pro nás byl původní účel hospody, neboť je tam velký sál, který může posloužit k různým příležitostem. Pořádaly by se tam různé kulturní a společenské akce, využili by ho také dobrovolní hasiči, všechny spolky v obci nebo mateřská škola,“ vyjmenoval starosta.

Zmínil také možnost využití na sportovní účely. Není to ale jediné zvažované řešení. Dalším je například přestavba na nové byty, konečnému rozhodnutí bude předcházet pečlivá diskuze mezi zastupiteli Studnic.

„To je ale až záležitost nového zastupitelstva, které si obyvatelé Studnic zvolí už příští rok v místních volbách podobně jako ve všech dalších obcích na Vyškovsku,“ dodal na závěr Jaroslav Fládr.

Kulturní život ve Studnicích zahrnuje plesy, ostatky nebo oblíbené akce pro matky včetně estrád a různých vystoupení. Zapojují se také členové občanského sdružení Studánky s akcemi pro děti, místní hasiči i fotbalisté. Ti všichni ale mají omezenou činnost kvůli covidu, který kulturu v obci utlumuje dlouhodobě na minimum.