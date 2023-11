/FOTO/ I po šesti letech od uzavření je areál bývalého pivovaru ve Vyškově prázdný. Ve čtvrtek odpoledne si ho prohlédne ministr zemědělství Marek Výborný. Areál je totiž ve vlastnictví společnosti Jihomoravské pivovary, jejímž jediným akcionářem je Česká republika.

Uzavřený pivovar ve Vyškově. | Foto: Deník/Jakub Dostál

Město má plány na budoucí využití prostoru, soudní spory mezi vlastníkem a nájemcem Czech Beverage Industry Company však dosud pravomocně neskončily. „V hlavním sporu momentálně čekáme na rozhodnutí odvolacího soudu, jehož jednání bude v lednu příštího roku,“ popsal aktuální situaci mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Aktuálně padlo začátkem listopadu rozhodnutí o zrušení společnosti Jihomoravské pivovary, začala tak její likvidace. Podle zástupců ministerstva to souvisí s ekonomickou situací.

PŘIPOMEŇTE SI, JAK PŘED LETY PIVOVAR FUNGOVAL:

Zdroj: Youtube

Zároveň potvrdili, že možnost odkoupení bývalého pivovaru Vyškovem je jedním z možných řešení. „Likvidátor společnosti však musí postupovat s péčí řádného hospodáře a požadovat za její majetek cenu v místě i čase obvyklou,“ zdůraznil mluvčí Bílý.

Někdejší pivovar sousedí s vyškovským zámkem. Město již má k dispozici koncepční materiál Generel obnovy Nového zámku, jehož autoři mysleli na celý prostor včetně uzavřeného areálu. Projekt bude náročný ohledně času a nákladů.

Mají představu o vaření piva v menším měřítku

Jedním ze záměrů je zřízení interaktivní expozice v samotném zámku. Ta však bude potřebovat další prostory na rozměrnější exponáty. Ideálně se k tomu podle zástupců vyškovské radnice jeví právě sousední část nevyužívaného pivovaru pocházející z počátku dvacátého století. Týká se to zejména objektu štoků a lahvovací linky. „Nabízí se zároveň prostor pro vytvoření podnikatelských aktivit, máme představu o vaření piva v menším měřítku. Budoucnost vidíme v propojení se zámeckou zahradou, v otevření celého prostoru lidem,“ nastínil místostarosta Vyškova Roman Celý.

Město znovu navázalo na jednání z uplynulého období s předešlými ministry zemědělství ohledně budoucího majetkového řešení areálu. „Marek Výborný se o problematiku zajímá a rozumí tomu, že k naplnění našich ambicí považujeme za nezbytné jednotné vlastnictví celého území,“ informoval místostarosta.

Zmínil dále, že radnice svůj zájem o získání bývalého pivovaru znovu deklarovala rovněž na Ministerstvu financí, které městu dopisem ministra Zbyňka Stanjury vyjádřilo podporu.

„Dlouhodobě se snažíme ministerstvo zemědělství seznamovat s tím, v jaké fázi jsou naše kroky s obnovou celého prostoru. Během let až do jeho uzavření byl pivovar součástí kulturně společenského centra Vyškova. Dlouhé roky se v něm konala celá řada kulturních akcí. I když je to běh na dlouhou trať, do areálu chceme vrátit život,“ prohlásil starosta města Karel Jurka.

Mnozí místní na vyškovské pivo stále s nostalgií vzpomínají. „Podle mě vyškovský pivovar k městu neodmyslitelně patří a to nejen ve spojitosti s hodovou zábavou. Především výrobou a exportem piva byl ve své době na výslunní a určitě dělal dobré jméno městu. To, za jakých podmínek pivovar převzít v aktuálním stavu, je na zvážení, ale já osobně jsem pro, aby městu patřil,“ komentoval opoziční zastupitel Martin Műller.

Zda se ještě někdy bude ve Vyškově pivo vařit, odhadnout nedokáže. „Bylo by to asi pěkné, ale ta investice do obnovy provozu by byla značná,“ dodal Műller.