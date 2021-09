Na debatu s Markem Janem Štěpánem mohou Slavkované přijít dvaadvacátého září od šesti hodin večer do Divadelního sálu Zámku Slavkov. Vstup bude zdarma a díky nedávno zařízenému výtahu navíc také bezbariérový. Návštěvníci získají informace o možnostech rozvoje jejich města přímo od známého brněnského architekta.

Zmínil také, že je připravený na pokračování spolupráci s městem. Jeho zástupci aktuálně pracují na informační brožuře, která vizi známého architekta zprostředkuje každému, kdo o to projeví zájem. „Připravujeme ji, bude tam vše popsané,“ slíbila mluvčí města Slámová.

„Cílem města je vznik vize, která bude reflektovat nastávající situaci a prosazovat vznik co nejpestřejší nabídky druhů bydlení, tak aby vznikající kvalitou město dokázalo uspokojit potřeby všech svých stávajících i nově příchozích obyvatel. Vznik nových bytů má probíhat současně jak v režii soukromých investorů, tak samotného města, které má ustavičně budovat svůj bytový fond,“ rozvíjel své myšlenky architekt Štěpán.

Důležitým bodem je mimo jiné i hustota dopravy v centru. „Zásadní je snížení automobilové dopravy ve Slavkově a celá nová dopravní koncepce, včetně dopravy alternativní. Na to by měl navázat rozvoj v blízkosti dvou historických os, které vycházejí z nádvoří zámku a procházejí celým městem,“ doplnil brněnský architekt.

Jako výukový materiál využijí jeho studii zastupitelé, úředníci, developeři i stavebníci. „Je to také podklad pro diskuzi o územním plánu. Čeká nás v souvislosti s klíčovými projekty města, mezi které patří nová škola, rekonstrukce Společenského centra Bonaparte i bytová výstavba v lokalitách na východě,“ sdělila slavkovská mluvčí Veronika Slámová.

