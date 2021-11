„Respono doposud nemělo vážicí auta na to, aby to řešilo pro každou obec zvlášť, takže se údaje přepočítávali na počet obyvatel. Jeho pracovníci to dělali po každém okruhu za tři obce, ale to se změní. Každá obec bude vážená zvlášť při vstupu i při výstupu. Až to zahrne zvlášť také popelnice, dáme na ně QR kódy pro lepší přehled,“ potvrdil starosta Kobeřic Roman Hanák.

Další postup řeší i s dalšími starosty v dobrovolném svazku obcí Ždánický les a Politaví. Změny v zákonech je vedou ke snižování produkce odpadu v letech 2025, 2030 a 2035. Některé obce upřednostňují takzvaný pytlový systém pro třídění opadu. Pro pytle s vytříděními surovinami si v takové situaci jezdí svozová firma přímo k domu.

„V Kobeřicích se ale chci ubírat odlišnou cestou. Co se týče vytříděných surovin jako sklo, papír, plast, ale i bioodpad, budeme dělat třídící hnízda na více místech v obci, aby byly to všichni obyvatelé neměli daleko ze svých domovů,“ uvažoval starosta Hanák.

NOVÝ ZÁKON O ODPADECH

Zvyšuje poplatek za ukládání odpadu na skládku.

Sazba se navyšuje až do roku 2030.

Roční zvyšování sazby se dotýká využitelných a zbytkových odpadů.

Poplatek je u různých kategorií odlišný.

Již více než dvacet let se věnuje projektům přispívajícím na ochranu životního prostředí na jihu Moravy Miroslav Kubásek. Patří také k iniciátorům rozšířeného projektu Ukliďte Česko, do kterého se zapojují každoročně města i obce na Vyškovsku. Zabývá se ale také fungováním odpadního hospodářství. Otázku, jak lidi motivovat k lepšímu třídění a jak systému práce s odpadem měnit, teď řeší v podstatě všechny obce v regionu.

„Prvně by stálo za to říci, že systémů jak evidovat odpady od lidí, motivovat je slevami, či rozpočítávat poplatky za službu svozu odpadů, je celá řada. Nedá se proto říci, že je některý z nich nejlepší. Vždy to je jednak o velikosti obce, struktuře obyvatel, zástavbě, technických možnostech a hlavně je potřeba zvážit všechna pro a proti,“ uvažoval Kubásek.

Systém, který funguje v jedné obci, ve vedlejší fungovat už nemusí. Potvrzuje to i Kubásek. „Osobně si myslím, že například motivace v řádu stovek korun za rok může na první pohled vypadat logicky, ale obávám se, že se tento motivační prvek přeceňuje a hlavně se musí všechny tyto chytré vážící a evidenční systémy a jejich obsluha také zaplatit. Lidé budou v takovém případě třídit, když budou mít nádoby blízko, budou jasně vědět, co do nich patří a hlavně budou mít pocit, že se sesbírané komodity opravdu recyklují do konkrétních výrobků. Jedna věc je, kolik se třídí, ale druhá věc je kvalita tohoto třídění,“ doplnil odborník.

K případné peněžní motivaci pro vzorné třídiče je spíše skeptický. „Tím že budeme takto motivovat lidi, ať více třídí, způsobíme pouze to, že budou do barevných nádob vyhazovat i věci, co tam nepatří, nebo by tam sice možná patřily, ale v daném místě se v reálu nezrecyklují a stejně skončí v lepším případě ve spalovně. Větší důraz by se měl také dávat na předcházení vzniku odpadu. Toho ale žádnými slevami nedocílíme," řekl muž.

To byl i důvod vzniku dalšího projektu www.KAMsNIM.cz, na kterém se podílí. „Chceme lidem ukázat, kde ve svém okolí mají ty správné nádoby na jednotlivé komodity, kde můžou věci, které by chtěli jinak vyhodit, ještě najít uplatnění a také co kam správně třídit. Tyto informace se nejen časem mění, ale hlavně se liší obec od obce," dodal Kubásek.

Aplikace „Kam s ním?“ radí, jak správně s nechtěnými věcmi naložit, respektive kde lze legálně a v drtivé většině i bezplatně odevzdat jak běžný odpad z domácnosti, tak například prošlé léky, pneumatiky, vysloužilé elektro, baterie, světelné zdroje, velkoobjemový odpad, nebo třeba i odpady nebezpečné. Obsahuje i provozní doby sběrných středisek či míst zpětného odběru, včetně možností navigace na tato místa, kterou lze jednoduše vyhledat a zobrazit v mapě, která obsahuje celkem přes padesát tisíc odběrných míst a další budou průběžně přibývat.