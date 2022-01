Budoucnost vojenské akademie? Nové technologie a modernizace

Technologie pro řešení mimořádných situací nebo rozvoj infrastruktury. To jsou příklady investic, které plánuje ministerstvo obrany do vojenské akademie ve Vyškově. Jeho zástupci potvrdili, že mají plán rozvoje až do roku 2030.

Vojenská akademie ve Vyškově. | Foto: DENÍK/Michal Kočí

„Počítáme také s novými technologiemi pro rozšířenou výuku a výcvik, ale i s projekty souvisejícími s armádními modernizačními programy. Centrum simulačních trenažérových technologií dále propojíme se simulačními centry Severoatlantické aliance,“ potvrdila mluvčí Magdalena Dvořáková. Zmínila ale i nebytnou údržbu stávajícího výcvikového a učebního prostoru i opravy vybavení. Zdůraznila význam pro armádu jako celek. „Velitelství výcviku-Vojenská akademie je vzdělávacím a výcvikovým zařízením, které je odpovědné za profesní přípravy personálu formou kariérových, odborných a speciálních kurzů. Ty využívají zejména sbory nižších důstojníků, praporčíků, poddůstojníků, mužstva, Aktivní zálohy a civilních zaměstnanců,“ zmínila mluvčí. Chobotničky pomohou dětem. Vyškovská knihovna je sbírá do 21. února Instruktoři ve Vyškově především řídí a organizují základní přípravu rekrutů a zabezpečují vojenskou přípravu studentů Univerzity obrany v rozsahu jejich působnosti. „Plánují využití učebních a výcvikových zařízení ve vojenských výcvikových prostorech armády a podílí se na jejich modernizaci a rozvoji, včetně simulačních a trenažérových technologií,“ pokračovala Dvořáková. Vyzdvihla však především zajištění součinnosti a logistické podpory při zabezpečení činnosti a výcviku, který dlouhodobě provádí Britský vojenský poradní a výcvikový tým v České republice.