/VIZUALIZACE/ Na polovinu příštího roku odhadli zástupci obce zahájení provozu nového bydlení pro důchodce v Křenovicích na Vyškovsku. „Aktuálně ale teprve řešíme výběrové řízení na zhotovitele stavby,“ sdělil ve středu křenovický starosta Zdeněk Žabenský.

Do bytů se nastěhuje třicítka zájemců. | Foto: Vizualizace: Obec Křenovice

Zájemci se už od podzimu zapisují do pořadníku. Nastěhují se celkem do dvaceti bytů určených pro jednotlivce a do pěti pro dvojice. Na zahradě za domem si odpočinou na připravených lavičkách. Příležitost je určená především pro místní, kteří již před začátkem projektu potvrdili zájem v dotazníkovém šetření. Křenovický obecní úřad tehdy obdržel 162 vyplněných dotazníků, mezi kterými v drtivé většině převažovala pozitivní reakce.