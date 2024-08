Z lokality postupně mizely chátrající objekty po bývalých Vyškovských službách. K první demolici došlo na podzim roku 2019, podruhé na místo vyrazila těžká technika předloni. Objekty střediska dopravy bývalých služeb města neměly využití od roku 2012.

„Během roku 2022 zároveň vznikla studie řešící bydlení pro mladé rodiny a seniory. Před časem radní projednávali investiční záměr, na základě kterého jsme podali žádost o dotaci na projektovou dokumentaci z programu Národní plán obnovy,“ informoval místostarosta Vyškova Roman Celý.

S žádostí však zástupci radnice neuspěli. Z důvodu vyčerpání přerozdělovaných peněz totiž nedošlo ani k hodnocení samotného projektu.

„O podporu na projektovou dokumentaci ale žádáme znovu. Jedná se o stejný program, žádáme v navazující výzvě. Má stejné podmínky jako ta původní, ovšem výrazně vyšší alokaci,“ upřesnil místostarosta.

Zahrada s hřišťem na střeše

Popsal, že samotný dům pro seniory je navržený na severní straně ulice a svojí západní fasádou je obrácený do parku směrem k Hané.

Zbývající dva domy zamýšlené přes silnici by tvořily byty pro mladé rodiny s parkováním zapuštěným pod úroveň terénu. Střecha parkoviště má představovat veřejně přístupnou zahradu s hřištěm pro děti.

„Jeden z domů by navazoval na uliční řadovou zástavbu, druhý by stál samostatně. Mezi domy architekti navrhují právě vjezd do podzemních parkovacích stání,“ poznamenal místostarosta.

Zároveň zmínil, že stání by byla kapacitně naddimenzovaná. „Sloužila by totiž jako rezerva pro plánovaný bytový dům v sousední Dvořákově ulici, kde je parkovacích míst nedostatek,“ přiblížili pracovníci města.

Počet bytů určí dokumentace

Záměr na Dvořákově ulici počítá zástavbou proluky podél řeky Hané. „Znovu by se jednalo o bydlení pro mladé rodiny. Jde o rovinný pozemek bez vzrostlých stromů. Zamýšlená novostavba by zapadla do stávajícího charakteru zástavby. Také v tomto případě usilujeme o dotaci na projektovou dokumentaci,“ přiblížil Celý.

Právě až dokumentace určí přesný počet bytů, to samé platí u předběžných nákladů. „Ze studií, které máme zpracované, se jedná o zhruba čtrnáct standardních bytových jednotek v případě Dvořákovy a pětačtyřicet bytů pro mladé rodiny, seniory a zdravotně znevýhodněné v Albrechtově ulici,“ dodal místostarosta.

Na závěr připomněl, že jedna z podmínek dotace je výstavba a kolaudace bytů do maximálně deseti let.