/VIZUALIZACE/ Tři domy s byty pro důchodce a mladé rodiny plánuje město na vyškovské ulici Albrechtova. Novostavby mají dle vizualizace stejné architektonicko-stavební řešení.

Tři domy s byty pro důchodce a mladé rodiny plánuje město na vyškovské ulici Albrechtova. Vizualizace. | Foto: Město Vyškov

„Z lokality postupně mizely chátrající budovy po bývalých Vyškovských službách. Objekty střediska dopravy neměly využití už od roku 2012. Během roku 2022 vznikla studie a nyní radní projednávali investiční záměr, na základě kterého radnice podává žádost o dotaci na projektovou dokumentaci. Samotný dům pro seniory je navržený na severní straně ulice a svojí západní fasádou je obrácený do parku směrem k Hané,“ uvedl místostarosta Vyškova Roman Celý.

Zbývající dva domy zamýšlené přes silnici by tvořily byty pro mladé rodiny s garážemi zapuštěnými pod úroveň terénu. Střecha garáží má představovat veřejně přístupnou zahradu s hřištěm pro děti. Zatímco jeden z domů by navazoval na uliční řadovou zástavbu, druhý by stál samostatně.

Mezi domy architekti navrhují právě vjezd do podzemních garáží, které jsou kapacitně naddimenzované. Sloužily by totiž i jako rezerva pro plánovaný bytový dům v sousední Dvořákově ulici, kde je parkovacích stání nedostatek.

„Investiční záměr v jeho případě totiž měli vyškovští radní také na stole. Jedná se o zástavbu proluky ve Dvořákově ulici podél řeky Hané. Znovu by se jednalo o bydlení pro mladé a ekonomicky slabé rodiny. Zamýšlená novostavba by zapadla do stávajícího charakteru zástavby. Také v tomto případě bude Vyškov usilovat o dotaci na projektovou dokumentaci,“ doplnil Celý.

Ta určí přesný počet bytů stejně jako náklady. „Ze studií, které máme zpracovány, se jedná o přibližně čtrnáct standardních bytových jednotek na ulici Dvořákova a pětačtyřicet bytů na ulici Albrechtova s kombinací pro mladé rodiny, seniory a zdravotně znevýhodněné,“ přiblížil místostarosta.

Dotace mají své podmínky

Možné termíny realizací se odvíjí od případného získání dotace. Jedna z podmínek dotací je přitom výstavba a kolaudace bytů do maximálně deseti let.

Výstavbu domů s byty zvláštního určení dlouhodobě podporuje i kraj. „Mají řadu pozitivních dopadů. Mohou být bezbariérové, aby splňovaly specifické potřeby určité skupiny obyvatel, jako jsou například senioři nebo lidé s omezenou schopností pohybu. Stejně tak jsou cestou, jak tyto lidi udržet v obci začleněné do společnosti, na kterou jsou zvyklí,“ vyjmenovávala výhody radní Jihomoravského kraje pro sociální oblast a rodinnou politiku Jana Holomčík Leitnerová.

Výstavba obecních bytů má podle zástupců vyškovské radnice velký význam. „Zejména přispívá ke stabilizaci bydlení zmíněných sociálních skupin. Město nyní vlastní necelých čtyři sta padesát obecních bytů. O pronájmy je stále velký zájem, zejména ze strany seniorů a zdravotně postižených spoluobčanů,“ dodal místostarosta Celý.