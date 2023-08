I přes nedokončené práce místo už žije kulturou. „Konají se tam besídky a když prší, je možné přesunout dovnitř venkovní setkání,“ řekl starosta Bučovic.

V hospodě byla letos na karnevale se synem Eva Vlachová. „Nápad se mi určitě zamlouvá. Kloboučky nemají žádný společenský prostor pro konání jakékoliv akce, ať už se jedná o ples, karneval či babské hody, které jsou tam už tradicí. Za deště se nemají lidé kam schovat, mají k dispozici pouze plac na okraji lesa s pódiem,“ zmínila Vlachová.

Místní jsou podle starosty za rekonstrukci rádi. „Spolky v Kloboučkách jsou aktivní, a tak jsme jim chtěli vyjít vstříc. Byla to jediná hospoda a jediná možnost setkávání. Abychom prostor pro místní zachovali, koupili jsme ho,“ přiblížil Horák. Koupě město vyšla na necelé dva miliony korun.

Nápad ocenila i Dagmar Houšťová. „Líbí se mi jakékoliv využití starších budov. Zejména zachování budovy, která má i význam pro svou historii,“ upřesnila.

Do oprav vedení radnice doposud investovalo více než dva miliony korun. „Je to velmi stará budova. Chceme ji celou opravit, ale nebude to hned. Každý rok něco,“ uvedl starosta. Celkové náklady na opravy podle něj není zatím možné vyčíslit.

ALŽBĚTA KADLECOVÁ