„Demoliční práce v místě bývalé prádelny začaly letos v červnu. Aktuálně máme více jak dvě třetiny bouracích prací za sebou. Mezi zbylé stavby, které podlehnou demolici, je i komín a obvodového oplocení,“ informovala ve středu obchodní ředitelka společnosti Kaláb Iveta Pilátová.

Potvrdila Deníku, že zbourání obou stavebních objektů je v plánu ještě do konce letních prázdnin. „První na řadu přijde komín a nebude to dlouho trvat,“ doplnila Pilátová.

Nové bydlení najdou zájemci v sedmi bytových domech. Projekt zahrnuje celkem 299 bytů s parkováním v naprosté většině případů v podzemních garážích.

Plánují zahájení první etapy

Dohromady by tady mělo najít nový domov přes sedm set lidí. V nabídce budou byty o dispozicích 1+kk až po prostorné 4+kk s balkonem či terasou.

Zahájení prací soukromí investoři odsouvali už několik let. „Pokud půjde vše podle naších představ, rádi bychom první etapu výstavby Rezidence Smetanovy sady zahájili na začátku příštího roku. Dokončení první etapy by mohlo být na přelomu let 2026 a 2027,“ dodala Pilátová.

close info Zdroj: se souhlasem společnosti Kaláb zoom_in Vizualizace bytových domů místo prádelny Chrištof ve Vyškově.

Prádelna Chrištof je firma s tradicí sahající až do devatenáctého století. V roce 2013 ale ve Vyškově ukončila provoz a přesunula se do Brna. Areál chátral a postupně se stával pro město zátěží.

„Naší firmě se daří se neustále rozvíjet a získávat nové zákazníky. Areál ve Vyškově byl bohužel svým umístěním a koncepcí k dalšímu rozšíření nevhodný. Moderní technologie využívaná v průmyslových prádelnách je rozměrově větší, než tomu bylo dříve, je potřeba ji instalovat do velkých hal. Společnosti Kaláb jsme areál prodali v roce 2018,“ vysvětloval před časem Jan Chrištof jako jednatel společnosti Chrištof.