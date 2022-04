Důsledky přejmenování se týkají například lékaře Pavla Kopáče, který má v ulici ordinaci. „Nutné je vystavení občanského průkazu, nahlášení dodavateli energií, bance, operátorovi nebo pojišťovnám. Odsuzuji agresi Ruska vůči Ukrajině. Nechápu ale, jaký význam to má pro urychlení konce nespravedlivé války, kterou Putin vede,“ reagoval.

Podle tajemnice městského úřadu v Bučovicích Andrey Kovářové přišla kvůli vyřízení nových údajů zatím asi třetiny obyvatel, jichž se to týká. „Jsme v kontaktu s ostatními orgány veřejné správy, abychom změnu postupně společně uskutečnili,“ sdělila.

Z osobních dokladů se podle Kovářové mění kromě občanky, v případě vlastnictví osobního auta, pouze osvědčení o technické způsobilosti. „To je z dokladů vše. Změnu jsme dokonce nahlásili i České poště, dodavatelům energií a podobně. Týká se to celkem zhruba padesáti obyvatel,“ dodala tajemnice.

ZMĚNA NÁZVU

O změně rozhodli bučovičtí zastupitelé v Březnu.

Sovětská ulice byla jediná v republice.

Vrátila se k původnímu názvu Dvorská.

Místní si musí měnit občanské průkazy a řešit i další náležitosti.

Novinka vyvolala smíšené reakce. „Pro mě to bude pořád Sovětská ulice, ať to přejmenují jakkoliv,“ stál si za svým třeba Marek Kuchyňka.

Mluvčí České pošty Ivo Vysoudil Deníku Rovnost řekl, že v nejbližší době budou zásilky doručovat do ulice, i když odesílatel napíše původní název. Po skončení překlenovací doby, která nemá jasnou délku, je potřeba počítat s nedoručitelností. „Doporučujeme proto, aby lidé změnu všem svým partnerům nahlásili včas,“ vzkázal Vysoudil.

Rudé armády v Rousínově

Kontroverzní název vyvolával uplynulé roky diskuze také v Rousínově. „O přejmenování ulice Rudé armády se na podnět jednoho obyvatele diskutovalo v historii několikrát, ale nikdy to nedošlo tak daleko, aby získal širší podporu lidí a zastupitelů,“ sdělil rousínovský starosta Jiří Lukášek.

Nyní podle něj k takovému návrhu vůbec nedošlo. „Pouze někdo zaslal množstevní e-mail, ve kterém dosti agresivním způsobem požadoval přejmenování všech ulic spojených se Sovětským svazem a rudou armádou. Ten člověk ani neuvedl svoji adresu a rozhodně nebyl z Rousínova, tak jsme se tím nezabývali,“ dodal Lukášek.

Antonína Zápotockého

Opakujícím se tématem je pak změna ve vyškovské místní části Dědice, které jsou v rodném listě zapsané jako rodiště prvního komunistického prezidenta Klementa Gottwalda. Historici přitom za jeho skutečnou rodnou obec na Vyškovsku označují Heroltice.

Místní ulice je dodnes pojmenovaná po jeho nástupci Antonínu Zápotockém. Komunistický politik proslul měnovou reformou, kvůli které lidé přišli o úspory, i podílem na represích proti odpůrcům režimu. „Mám spíše za to, že by tato iniciativa měla vzejít od samotných lidí, kteří v této ulici bydlí, popřípadě by se k obdobným věcem měli vyjádřit odborníci. Osobně bych pak byl pro změnu názvu, jelikož pojmenování ulice je pro nositele jisté privilegium a čest. Toto kritérium bývalý prezident Zápotocký rozhodně nesplňuje,“ uvažoval vyškovský místostarosta Roman Celý.

V současné době ale podle něj společnost více než pozůstatky totalitního režimu a jeho představitelů trápí jiné potíže. Mimo jiné rostoucí ceny potravin, pohonných hmot nebo energií.