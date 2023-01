Kolem změny částky se na blanenském zastupitelstvu před nedávnem strhla vášnivá diskuze. Před jedenácti lety se náklady na svoz odpadu pohybovaly kolem jedenadvaceti milionů korun, na sedmatřicet milionů šplhaly postupně do roku 2021. Na poplatcích však představitelé města předloni vybrali pouze jedenáct a půl milionu, opatření má do městského rozpočtu napumpovat dalších pět.

Blanenský starosta Jiří Crha vysvětloval, že dosavadní situaci nebylo možné nadále udržet. „Současný stav už byl po deseti letech, kdy se částka neměnila, neudržitelný. Rozdíl bychom museli dotovat z jiných rozpočtových položek a přicházeli bychom o peníze na investice. Pro srovnání v Boskovicích platí ročně za odpad sedm set dvacet korun za osobu, ve Vyškově necelých sedm set, v Černé Hoře devět set a v Hustopečích sedm set korun,“ informoval začátkem ledna blanenský starosta Jiří Crha.

Vesnické prodejny na Blanensku: když zemře důchodce, tržby jdou dolů

Osvobodit od platby například studenty či důchodce zatím radnice v plánu nemá, v městské kase by poté chybělo přibližně deset milionů korun. Po rozsáhlé kritice ze strany opozice se blanenští představitelé alespoň shodli, aby lidé v případě potřeby mohli poplatek uhradit ve dvou splátkách.

V ostatních okresních městech včetně Brna si tamní obyvatelé prozatím mohou oddychnout. Ačkoliv je Brno nejen okresním, ale zároveň krajským městem, budou Blanenští platit za svoz odpadu o sto deset korun více než Brňané. I v letošním roce zůstala výše poplatku v Brně stejná, a to 670 korun. „O výši rozhoduje zastupitelstvo města,“ připomněl mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek. Výjimku pak tvoří zejména děti do tří let a důchodci starší sedmdesáti roků, ti jsou od platby osvobozeni.

Poplatky za odpad:

Blansko: letos 780 korun, loni 540 korun, splatnost do 31. května

Vyškov: letos 696 korun, loni stejně, splatnost do 30. dubna

Brno: letos 670 korun, loni stejně, splatnost do 31. května

Břeclav: letos 600 korun, loni stejně, splatnost do 31. května

Hodonín: letos 600 korun, loni stejně, splatnost do 31. října

Znojmo: letos 600korun, loni stejně, splatnost do 30. června

Necelých sedm set korun zaplatí jednorázově za službu obyvatelé Vyškova. Podobně jako v případě Brna ani tam vedení města sumu za svoz zvyšovat neplánuje. „Ano, poplatek za odpad letos zůstává stejný, tedy 696 korun,“ potvrdila Deníku vyškovská starostka Karin Šulcová. Splatnost se napříč jihomoravskými lokalitami liší, ve Vyškově jej lidé musí zaplatit nejpozději do konce letošního dubna.

U Perné na I/52 se srazila dvě auta: jeden mrtvý, pět zraněných, zavřená silnice

Hlouběji do kapsy si letos nesáhnou ani v Břeclavi, Znojmě nebo Hodoníně. Ve všech třech okresních městech se výše poplatku měnit nebude. Lidé tam, podobně jako v uplynulém roce, zaplatí rovných šest set korun. „V tomto kalendářním roce zůstává částka stejná jako doposud, její výše se nezměnila už deset let,“ vyčíslil vedoucí ekonomického odboru v Hodoníně Marián Maňák.