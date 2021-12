„Aktuálně máme čtyři vojáky až do třetího ledna, ale budeme žádat o prodloužení. Jejich pomoc je pro nás velmi významná,“ uznal na dotaz redakce ve čtvrtek ředitel vyškovské nemocnice Zdeněk Horák.

Jako příslušník armády byl v uplynulých dvou týdnech zařazen k výpomoci ve Vyškově také Tomáš Doležel. „Jelikož jsem neměl s touto nemocnicí osobní zkušenost, tak jsem se lehce obával, co mě čeká. Po nasazení v délce dvou týdnů na infekčním oddělení jsou ale moje zkušenosti jen a pouze pozitivní. Nepopsatelně si vážím celého týmu počínaje od kuchařek, uklízeček, sanitárních sester, zdravotních sestřiček až po staniční sestru a lékaře,“ uznal Doležel.

Působil jako pomocný zdravotní personál. „Možná bychom se všichni mohli poučit o empatii, laskavosti, lidskosti a pracovitosti od výše jmenovaných. Vždy se našel prostor pro vlídné slovo, popřípadě vtip na odlehčení situace – prostě to, co bylo potřeba, aby to pomohlo pacientům. Nikdy jsem nezaslechl slova ne a nejde,“ dodal Doležel.

Šest příslušníků Praporu zabezpečení působí také ve Fakultní nemocnici u svaté. Anny. Zůstanou tam i přes vánoční svátky. „Velmi si vážím toho, že jste se k pomoci druhým přihlásili v této době dobrovolně, a proto vám patří především poděkování,“ říkal jim před tím, než tam v prosinci odjeli střídat své kolegy, zástupce vyškovské vojenské akademie Jiří Adamec.

Celkem působí v nemocnicích ve Vyškově, v Brně a na Brněnsku dvacet vyškovských vojáků. „Jejich práce pomocného personálu je velmi náročná, protože ji vykonávají na JIP, ARO a covidových odděleních. Setkávají se tak s těžkými případy až po úmrtí, manipulací s pacienty připojenými na různé přístroje, včetně kyslíku a s dalšími nemocničními strastmi spojenými nejen s fyzickou stránkou, ale i psychickou. Velkou oporou jim tak při jejich netradiční práci jsou i vojenští psychologové, kteří jsou s nimi v kontaktu, ať již psychologickou přípravou před nasazením, v jeho průběhu, ale i návratu,“ dodala mluvčí Vojenské akademie Vyškov Monika Nováková.