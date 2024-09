/ROZHOVOR/ Nové Centrum přirozeného porodu otevřela minulý týden vyškovská nemocnice. Nabízí pokoje s možností porodu do vany a mnoho dalších novinek. Fungování vyškovské porodnice po rozsáhlé rekonstrukci popisoval primář gynekologicko-porodnického oddělení Josef Eim. „S nadsázkou se třeba do Vyškova bude jezdit nejen do Dinoparku, ale také do porodnice,“ říká Eim.

Jak se porodnictví ve vyškovské nemocnici měnilo uplynulé roky?

Již před pěknou řádkou let jsme prodělali vpravdě obrození v přístupu k porodům. Pochopili jsme, že přirozené porodnictví bez zásahů do porodního děje vede k minimalizaci komplikací a k již tradičně velmi nízkému procentu císařských řezů. Počet porodů v naší porodnici postupně narostl až o sto dvacet procent.

Co je podstatou Centra přirozeného porodu?

Zcela na prvním místě vůbec stojí přání ženy rodit přirozeně, a to i například v situaci po jednom, dvou či třech předchozích císařských řezích. Do přirozeného porodu pochopitelně nelze nikoho nutit. Všichni cítíme, co je přirozený běh událostí a máme alespoň orientační představu o přirozenosti různých fyziologických dějů. Nebudu rozebírat jednotlivé, drobné nuance, ale o porodnictví s podporou přirozenosti rozhodně nelze hovořit v porodnicích našeho formátu, s počtem císařských řezů přesahujícím patnáct procent všech odvedených porodů. V této souvislosti bych rád odkázal zájemce o tyto informace na web biostatisticka.cz paní Markéty Pavlíkové.

Jaký je tedy rozdíl mezi porodem v porodnici a v Centru přirozeného porodu?

Ve strategii práce v našem centru nám zásadním způsobem pomáhají flexibilní porodní lůžka, porodní gauč a porodní vany. Dbáme na příkladné využití vzpřímených poloh porodních s přirozeným využitím gravitace, a to jak u porodu hlavičkou, tak i koncem pánevním. Setkáme-li se s požadavky na aktivní přístup k porodu, jeho programování, popř. s požadavky na císařský řez na přání umíme na ně velmi flexibilně reagovat. Tyto požadavky se také často dostavují až v průběhu primárně zamýšleného přirozeného porodu a ani tato změna nepředstavuje pro nás žádný problém.

Nabízíte i možnost ambulantního porodu?

Ano, a to zcela volně bez jakéhokoliv časového omezení, nejdříve však za dvě hodiny po porodu. Možnost odchodu je svobodně určována názorem rodičů. Rozhodující je však fyziologický poporodní stav matky a novorozence a nezbytně nutné doprovodné administrativní úkony.

Snažíte se na oddělení dále posouvat a přijímat nové metody i postupy?

Celé roky se vzděláváme a získané znalosti a metody obratem aplikujeme v praxi. Škála je opravdu široká, ať je to předporodní příprava s těhotenským i poporodním cvičením, práce s rebozy i šátky, tejpování zaměřené na stimulaci akupunkturních bodů k podpoře spuštění porodu, aromaterapie, vaginální napářky.

S jak velkým zájmem rodiček se dlouhodobě setkáváte?

Prostory sálu před rekonstrukcí nebyly příliš reprezentativní, nicméně si nás rodičky i tak vyhledávaly vzhledem k našemu přístupu a nebylo jich málo. V roce 2021 se u nás narodil rekordní počet dětí, bylo jich více než 1180. Stovku tvořily rodičky zahraniční a ty mimoregionální tvořily celkem třiapadesát procent odvedených porodů.

Jaké novinky nyní oddělení ve Vyškově nabízí?

Máme nové porodní pokojíčky, které nejen nádherně vypadají, ale skýtají i možnosti například porodu do vany, využití stoličky se závěsným zařízením, fit balony, overbaly, masážní válečky, ježky, či baňky, takzvané buráky a další. Pokojík s vlastním sociálním zařízením, varnou konví i mikrovlnkou pak může v ženě evokovat domácí prostředí.

Na co v novém vyškovském centru kladete největší důraz?

Na rodinné prostředí a individuální péči se snahou o péči „jedna na jednu“. Stále také platí, že ženám, které se na nás obracejí s plánovaným císařským řezem, vyhovíme provedením jeho vyprecizované „laskavé formy“. Ceníme si v této souvislosti dlouhodobé spolupráce s komunitními porodními asistentkami a certifikovanými dulami. Vzájemná spolupráce se nám i rodičkám velmi osvědčila.

Spolupracujete i s porodními asistentkami?

Porodní asistentky s dlouholetou praxí, po provedení vstupního vyšetření lékařem při příchodu na porodní sál a se závěrem fysiologického stavu, mohou samostatně vést porod včetně zápisů v dokumentaci a pochopitelně s trvale přítomnými dvěma lékaři na pracovišti - starším či mladším konsultují vývoj porodu dle potřeby.

Jak významnou změnou prošlo oddělení šestinedělí?

Změna je velmi významná. Pokojíček na porodním sále je vystřídán útulným pokojíčkem poporodního oddělení. Nově zbudováno bylo díky obrovskému porozumění Jihomoravského kraje také nezbytné zázemí porodních sálů v podobě šesti dvoulůžkových pokojů poporodních, dva další nadstandartní pokoje pro rodičovský pár a jeden pokoj pro ženy těhotné. Výhodou našeho centra je tedy celkové množství čtrnáct nadstandardních pokojů se třemi dalšími v rezervě. Přesvědčeni jsme o reálné možnosti obsloužit všechny rodiče – žadatele, a to i v páru. Na oddělení šestinedělí navazuje také nově a moderně rekonstruované oddělení novorozenecké, kde jsou stále přítomní pediatři, novorozenecké sestry i laktační poradkyně ochotni poradit či pomoci.

Mají zájemci možnost, kdy si Centrum přirozeného porodu prohlédnou?

Zveme je na dny otevřených dveří, které se konají jednou do měsíce. Stačí sledovat naše webové stránky www.nemvy.cz či facebook Porodnice Vyškov. Budeme se těšit na každou rodičku, která se k nám chystá a mohu uvést, že těch mimookresních je trvale padesát procent. Pro nemocnici a pro Vyškov se tak porodní sál stane jistě chloubou a magnetem pro další rodičky, nejen z širokého okolí, ale i naše místní, které velmi rádi přivítáme. S nadsázkou se třeba do Vyškova bude jezdit nejen do Dinoparku, ale hlavně také do porodnice.