Zkušební provoz mají za sebou zdravotníci ve vyškovském očkovacím centru ve sportovní hale v Purkyňově ulici. „Vše tam zatím funguje bez problémů. Tento týden tam očkují tři sta šedesát registrovaných denně. Bilance ale vždy závisí na vakcínách, které mají přidělené,“ sdělil v úterý ředitel vyškovské nemocnice Zdeněk Horák.

Denně v hale zatím zdravotníci očkují 360 lidí denně. Kapacita záleží na dodávkách vakcín. Foto: Město Vyškov | Foto: Deník/VLP Externista

Navýšení jejich přídělů očekává v druhé polovině května, ale především v červnu. Kapacita pak naroste až na šest set denně. Zájemci dorazí ve všední dny od sedmi ráno do tří odpoledne. „Byli jsme na stěhování z areálu nemocnice od začátku nachystaní. Měla ale poměrně hodně místa a mohla tak očkovat déle. Když teď dorazí více vakcín, stěhovala se do větších prostor stejně jako ostatní. Tady to je mnohem přehlednější a pro lidi obecně lepší prostředí,“ komentoval hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.