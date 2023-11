V navštěvované brněnské restauraci Štatl si hosté ve srovnání s letošním jarem připlatí za plzeňské pivo o tři koruny více. Z devětapadesáti korun za půllitr tak nyní lidé platí dvaašedesát. Oproti předloňskému jaru stoupla cena dokonce o třináct korun. „Dříve jsme měli zafixované ceny elektřiny i plynu, to už ale neplatí. Navíc jsme zvyšovali mzdy, prostě se dá říct, že se nám obecně zvýšily náklady. Museli jsme v poslední době ceny plzeňského piva zvednout o tři koruny, protože nám vzrostly náklady úplně na všechno,“ vysvětlil provozní podniku Pavel Podsedník.

Pravidelně navštěvuje svůj oblíbený podnik dvaatřicetiletý Michal Svačina z Brna. Jednou až dvakrát týdně si dá čtyři až pět piv, sám se nazývá pivařem. Dávno však do hospody nemůže vejít se dvěma stovkami v domnění, že mu na pět půllitrů zlatavého chmelového moku budou stačit. „ Většinou platím asi tři sta padesát korun, záleží podle toho, jestli si dávám i jídlo. Dřív stačila stovka v kapse,“ pokrčil rameny mladý muž. Omezovat se však zatím neplánuje.

Současně podotkl, že jen výčepní zařízení vyjde na přibližně tři sta tisíc korun. „K tomu potřebuji alespoň trochu zkušený personál. Místo tří korun by se pivo mělo zdražit o deset až patnáct, aby to reflektovalo reálnou situaci. U nás to ale nikdo neudělá, protože jsou lidé naučení, že pivo skoro teče ze země jako voda. Většina si navýšení sice ani nevšimne, ale pak se najdou dva lidé z deseti, kteří si stěžují. Ať si pak raději koupí lahváč,“ povzdechl si Podsedník.

Zdražení se promítne i v jídelním lístku

Další zdražení piva čeká zákazníky a štamgasty zřejmě začátkem příštího roku, kdy má začít platit vládní konsolidační balíček. Ten počítá s navýšením sazby daně z přidané hodnoty ze současných deseti na jednadvacet procent. „Od prosince chystáme zvýšení cen za plzeň o dvě až čtyři koruny, přesnou výši ještě nevíme. Od příštího roku nás pak kvůli novým sazbám DPH čeká další zdražení. Pak se cena za půllitr určitě přehoupne přes sedmdesát korun. Jinak to nejde,“ řekl Deníku provozní brněnské Pivnice U Čápa Martin Řídký. V současné době si zákazníci pivnice vychutnají půllitr plzně za dvaašedesát korun.

Podobně je na tom také restaurace U Tlustých v Lednici na Břeclavsku. Kromě vyšších cen za pivo se tam zdražení promítne zřejmě také přímo v jídelním lístku. „Aktuálně máme plzeň za šestašedesát korun. Naposledy jsme zdražovali na jaře, od té doby zatím ne. Zvyšovat ceny piva do konce roku neplánujeme ani přes vyšší částky přímo u Plzeňského Prazdroje, mírné zdražení ale nejspíš přijde po začátku nového roku, a to kvůli dani z přidané hodnoty,“ uvedl tamní pracovník Tomáš Baránek.

Váhavě se zatím k situaci staví provozní Radegastovny Pirát ve Vyškově. Pivo tam zdražují vždy na jaře, zhruba půl roku po oznámení vyšších cen od Plzeňského Prazdroje. Oblíbenou plzeň tam aktuálně nabízejí za dvaašedesát korun.

„Nyní čekáme na vývoj kolem konsolidačního balíčku. Pokud konsolidační balíček vejde v platnost včetně plánovaných změn DPH na pivo, budeme na to nejspíš muset zareagovat. Jako nejvhodnější se pro restauratéry jeví zdražení o šest až sedm korun. Pokud zdražíme, pak nejdřív na jaře příštího roku,“ ujistil tamní provozní Vojtěch Hnila.