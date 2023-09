/FOTO, VIDEO/ Přes čtyřicet korun platí řidiči na většině čerpacích stanic na Vyškovsku za litr nafty i benzinu. Uplynulé dny rostly ceny v průměru na nejvyšší čísla od prosince. V některých stanicích v regionu přitom lidé ještě v pondělí čerpali benzín i naftu za cenu pod čtyřicet korun, drží se však pouze těsně pod touto hranicí.

Benzín a nafta pod hranicí čtyřiceti korun za litr jsou na jižní Moravě spíše výjimečné. Video je ilustrační. | Video: Deník/Iva Haghofer

Například na čerpací stanici VENA - TRADE na Slovenské ulici v Bučovicích platili lidé devětatřicet a půl korun za litr. Cenu 39,9 korun udávali na Vyškovsku provozovatelé stanice APH IN v Marefách mezi Slavkovem a Bučovicemi. Ekonom Lukáš Kovanda však očekává spíše další zdražování. „Ropa zřejmě brzy pokoří hranici sta dolarů za barel,“ vysvětloval.

Především rostoucí ceny ropy jsou totiž hlavní příčinnou drahých pohonných hmot nejen na Vyškovsku, ale i na celé jižní Moravě. „Přispívá k tomu také oslabení koruny vůči dolaru, v němž se ropa obchoduje. Česká měna za poslední měsíc ztratila vůči té americké necelá tři procenta,“ doplnil Kovanda.

Klíčovým důvodem zdražování ropy je podle něj koordinované omezení těžby v podání klíčových ropných vývozců, Saúdské Arábie a Ruska. „Obě země svoji těžbu škrtí – a škrtit hodlají minimálně do prosince. Chtějí tak zvýšit příjem své státní kasy, Rusko potřebuje další peníze na válku na Ukrajině,“ uvažoval Kovanda.

Zlepšení situace výhledově nepředpovídá. „Kartel OPEC (Organizace zemí vyvážejících ropu, pozn. red.) pro poslední letošní čtvrtletí varuje před největším deficitem ropy za posledních nejméně šestnáct let. Podle jeho čerstvé prognózy by zejména z důvodu zmíněné politiky Rijádu a Moskvy měl deficit dosahovat celosvětově k 3,3 milionu barelů denně. Jednotlivé země by tak v nebývalém objemu musely ropu čerpat ze svých rezerv, což by pochopitelně jen dále podpořilo růst její ceny,“ dodal Kovanda.