K návštěvě České pošty v centru Brna dosud využíval polední pauzu v práci. Na pobočku mířil mezi dvanáctou a jednou hodinou odpoledne. Své zvyky musí Brňan Michal Muthsam od čtvrtka změnit. Většina poboček v kraji najede na novou otevírací dobu. „Je to pro mě novinka. Jedná se o výraznou komplikaci,“ podotkl mladý muž přímo na pobočce pošty v Orlí ulici.

Podle představitelů státního podniku bude nový model přehlednější a snadněji zapamatovatelný pro zákazníky. „Na poštách ve středně velkých městech do dvaceti tisíc obyvatel budou otvírací hodiny jednotné, tedy v pondělí a ve středu od deseti dopoledne do šesti večer a v úterý, čtvrtek a pátek od osmi ráno do čtyř odpoledne. Klient pošty obecně za osmačtyřicet hodin najde pobočku otevřenou od osmi ráno do šesti večer,“ přiblížil za státní podnik Ivo Vysoudil. Změny se od října dotknou 167 poboček na jihu Moravy. Navážou na jiných osmadvacet, do kterých lidé míří v pozměněných hodinách od začátku září.

Změny otevírací doby pošt



- Brno: Veveří, Černá Pole, Husovice, Žabovřesky, Komárov, Černovice, Horní Heršpice, Řečkovice, Obřany, Komín, Slatina, Líšeň, Vinohrady, Židenice, Nový Lískovec, Bohunice, Bystrc, Juliánov, Zábrdovice, Žebětín, Soběšice, Chrlice, Stránice, Štýřice, Ponava



- Brněnsko: Bílovice nad Svitavou, Blažovice, Blučina, Dolní Kounice, Hrušovany u Brna, Ivančice, Kuřim, Lelekovice, Lomnice, Mokrá, Moravany, Nedvědice, Němčičky, Ochoz u Brna, Ořechov, Oslavany, Ostrovačice, Pasohlávky, Pohořelice, Pozořice, Prace, Přibice, Rajhrad, Rosice, Říčany u Brna, Střelice, Tišnov, Újezd u Brna, Vlasatice, Vranov, Vranovice, Zbýšov, Žabčice, Želešice, Židlochovice



- Břeclavsko: Břeclav 1, 4 a 6, Březí u Mikulova, Dolní Dunajovice, Drnholec, Hustopeče, Klobouky u Brna, Kobylí, Lednice, Mikulov, Novosedly, Perná, Podivín, Pouzdřany, Rakvice, Velké Bílovice, Velké Pavlovice, Velké Němčice, Zaječí



- Blanensko: Adamov 1 a 3, Cetkovice, Černá Hora, Doubravice nad Svitavou, Drnovice, Jedovnice, Kotvrdovice, Křtiny, Kunštát, Lipovec, Lysice, Olešnice, Sloup, Svitávka, Velké Opatovice



- Hodonínsko: Čejč, Čejkovice, Dambořice, Dolní Bojanovice, Dubňany, Hovorany, Kněždub, Lipov, Lužice, Milotice, Moravský Písek, Mutěnice, Prušánky, Radějov, Ratíškovice, Rohatec, Strážnice, Sudoměřice, Šardice, Šumice, Vacenovice, Vnorovy, Vracov, Žarošice, Ždánice



- Vyškovsko: Brankovice, Bučovice, Bošovice, Drnovice, Hoštice-Heroltice, Ivanovice na Hané, Křenovice, Křižanovice, Nesovice, Otnice, Rousínov, Slavkov u Brna, Vyškov



- Znojemsko: Blížkovice, Božice, Břežany, Citonice, Dobšice, Hodonice, Horní Dunajovice, Hostěradice, Hostim, Hrabětice, Hrádek, Jaroslavice, Jevišovice, Jiřice u Miroslavi, Kravsko, Loděnice, Miroslav, Olbramovice, Prosiměřice, Strachotice, Šatov, Šumná, Tavíkovice, Trstěnice, Uherčice, Únanov, Višňové, Vrbovec, Znojmo 3, 4 a 5

V Brně si lidé musí na novou otevírací dobu zvyknout hned na šestadvaceti poštovních pobočkách včetně Bystrce, Líšně nebo Židenic.

Na Znojemsku se další vlna omezení času týká jednatřiceti poboček pošty. Jedna z nich je třeba v Únanově. V pracovních dnech pošta otevře denně jen tři hodiny. Střídavě dopoledne a odpoledne. Lidem, které Deník Rovnost oslovil, většinou odpovídali, že jim kratší otevírací doba nevadí. „Pro pošťačky to bude velká úleva. Při ranní a odpolední směně měly roztrhaný celý den. Mně změna nevadí, poštu využívám dlouhodobě a ráda. Raději než konkurenční společnosti. Horší to budou mít starší lidé. Bude chvíli trvat, než si na změněnou otevírací dobu zvyknou,“ řekla Gabriela Pech, která má v sousedství pošty kadeřnictví.

Ve Vyškově se změny dotknou poboček na náměstí Svobody a v Purkyňově ulici. „Potíže nečekám, protože na hlavní poště se úřední hodiny nemění. Je to pouze změna, se zásadním nesouhlasem jsem se nesetkal. Spíš uvítám, když bude hlavní vyškovská pošta prostornější a s rychlejším odbavením,“ sdělil vyškovský místostarosta Roman Celý.

Starosta Olešnice Zdeněk Peša v úpravě provozní doby pošty v bezmála dvoutisícovém městečku na Blanensku problém nevidí. Dosud měla otevřeno od osmi ráno do čtyř odpoledne. Od října bude mít v pondělí a ve středu otevřeno od jedenácti dopoledne, ale zavře až v šest večer. V ostatní dny začne provoz v osm a skončí ve tři hodiny odpoledne. „Důchodcům to bude jedno. Řada z nich vstává s prvním kokrháním kohoutů a mají čas si na poštu zajít prakticky kdykoli. Pracující zase uvítají, že se otevírací doba v úřední dny prodlouží,“ řekl Peša.

Od čtvrtka se změní otevírací doby pošty i v Lanžhotě na Břeclavsku. „Všimla jsem si, že dvakrát týdně zůstane pošta otevřená do šesti hodin večer. Uvítají to především ti, kdo přijíždí později z práce domů,“ podotkla tamní obyvatelka Jitka Kostková.

Představitelé České pošty změnou otevírací doby poboček reagují na zkušenosti z jarní koronavirové situace, kdy si lidé mohli vyřídit věci pouze do čtyř odpoledne. Za úpravou stojí i proklientské a ekonomické důvody. „Opatření umožní lepší využití volných kapacit na pobočkách. Na dotčených poštách otevřeme větší množství přepážek, a to po celou otevírací dobu. Vytvoříme dostatečné personální kapacity k vykrytí absencí pracovníků z ostatních pošt. Zvýší se podpora expresního výdeje balíků a navýší se personální objemy k zajištění telefonické komunikace s klienty," přiblížil Vysoudil.

Na poštu lidé momentálně zamíří pouze s ochranou nosu a úst. „Vyplývá to z nařízení ministerstva zdravotnictví. Na pobočky jsme také umístili dezinfekce na ruce a děláme tam pravidelný úklid a dezinfekci prostor," doplnil Vysoudil.