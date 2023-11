/FOTO, VIDEO/ Vánoční koledy zazní ve středu 13. prosince v šest hodin večer ve Vyškově. V rámci třináctého ročníku už tradiční akce Deníku Česko zpívá koledy se vánoční písně ponesou kromě dalších náměstí i na vyškovském Masarykově. Vyškované si se sboristy mohou zazpívat koledy jako například Pásli ovce valaši, Rolničky nebo Nesem vám noviny.

Vyškované zpívali koledy na Masarykově náměstí také minulý rok při loňském ročníku akce. | Video: Jakub Dostál

Pěvecké sbory má pod záštitou ředitel Základní umělecké školy Vyškov Aleš Musil. „Byl jsem už u zrodu této akce, organizoval jsem ji a pravidelně se jí účastním. Za mě je to skvělé. Zpívání koled totiž určitě do adventu patří, je to tradice, kterou jsem vnímal už jako dítě,“ uvedl s úsměvem.

Podle Musila je velkou předností akce fakt, že se těší velkému zájmu a pomáhá navodit příjemnou vánoční atmosféru. „Byl jsem příjemně překvapen, kolik lidí na tuto akci s Deníkem přichází, abychom se společně bavili u této tradice s dobrou atmosférou. Koledy tu mají své místo. Pracujeme i na průvodním slově, tradic je kolem Vánoc spousta, takže mluvíme i o nich,“ pokračoval Musil.

Advent na Vyškovsku: vystoupí No Limit, Queenie i Daniel Hůlka

Další organizátoři se na akci těší a pilně s dětmi nacvičují. „Velmi se těšíme, učíme se koledy a přemyslíme, jak bychom vystoupení mohli ještě víc okrášlit. Pohráváme si s nápaditými mezihrami a se zařazením rytmických nástrojů. Nácviky pokračují, ladíme i to, abychom měli dostatečný počet dětí. Dětí se zapojí zhruba deset, učitelů bude pět. Zpěváci budou ze školních sborů Slunečnice, Světlušky a Motýlek,“ reagoval nadšeně organizátor ze Základní umělecké školy Vyškov Dalimil Ševčík.

Podle Ševčíka je zároveň akce skvělá v tom, že dětem pomůže vytvořit si k tradičním koledám vztah. České vánoční písně totiž vnímá jako kulturní poklad. „S kolegy děti motivujeme, aby se učily texty nazpaměť, jelikož koledy jsou naše národní stříbro. Jde tedy i o kulturně výchovné hledisko. Chceme, aby si děti koledy osvojily a přijaly je za své,“ dodal.

Do procesu zapojili i další nové žáky

Místní na akci reagují velmi pozitivně. Podle návštěvnice Jany Klenkové je tato událost nejen příjemným navozením vánoční atmosféry, ale také hezkou akcí, která lidi spojuje a přináší jim radost. „Každoročně na tuto akci chodím s rodiči. Jsem velice ráda, že i u nás ve Vyškově se stále tato tradice zpívání koled dodržuje,“ podotkla.

Organizátoři se společně se zpěváky setkávají a pracují na individuálních a společných hodinách jednou za dva týdny. „Mám na starost přípravu zpěváků, zatím to jde dobře. Oproti loňsku nebude nějaká zásadní změna, ale zapojili jsme do procesu i další nové žáky. Loni jsme zpívali s notami, ale letos chceme zpaměti. Už jsme ve fázi nácviku, chceme se pěkně sjednotit ve slokách, budeme se časem setkávat nejspíš i dvakrát do týdne," prohlásila natěšeně vedoucí sboru Veronika Zavadilová.

Zdroj: Jakub Dostál

V plánu je klavírní i kytarový doprovod, program bude doplňovat mluvené slovo mezi koledami. „Každou z nich uvedeme a doplníme informacemi s adventní tématikou. Děti budou také zpěv doprovázet pomocí rytmických nástrojů. Jsem ráda, že se setkají rodiče i děti, máme plné náměstí a těším se na předání hudby ostatním," dodala Zavadilová.

Koledy budou lidé zpívat i na dalších místech na Vyškovsku. Zazní i v obci Kozlany. „Už se vytváří letáky s oznámením pro obyvatele. Zpívání organizuje Klub seniorů Kozlany. Každý účastník si zapálí svíčku a bude super atmosféra, kterou kromě zpěvu a svíček doplní svíticí vánoční stromek," prohlásila jedna z organizátorů Dana Krištanová

Náměstí a další veřejná prostranství se rozezní zpěvem šesti vánočních koled druhou prosincovou středu. Zájemci se stále mohou přihlásit vyplněním jednoduchého formuláře na webových stránkách www.ceskozpivakoledy.cz. Lidé zde rovněž naleznou kompletní seznam písní včetně zpěvníků. Web nabízí na stažení kromě textů koled také plakát akce či pohlednici. Texty vyjdou v den konání i ve všech regionálních vydáních Deníku.

Nápad, kdy se lidé sejdou, aby si společně užili předvánoční čas bez shonu, ale naopak při milé příležitosti společného zpívání vánočních koled, se zrodil v západních Čechách před třinácti lety. Díky Deníku se rozšířil do celého Česka a stal se oblíbenou každoroční tradicí. Zpívá se dokonce i za hranicemi země, a to například v Americe, Španělsku, Řecku či Turecku. „Nejdále se koledy rozezněly v hlavním městě Kataru,“ prozradila marketingová ředitelka Deníku Jitka Peroutková.

PODÍVEJTE SE, JAK SE DO AKCE ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY ZAPOJILI MINULÝ ROK TAKÉ LIDÉ V LETONICÍCH:

Zdroj: se svolením pořadatelů