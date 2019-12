Ve Vyškově a Bučovicích, ale i v menších obcích jako Hlubočany, Hrušky nebo Letonice se ve středu v šest hodin večer rozezněly stovky hlasů při zpěvu známých koled jako Nesem vám noviny nebo Tichá noc.

Největší pozornost měla akce ve Vyškově, kde se pod pódiem sešly asi tři stovky lidí. Tón udával dětský pěvecký sbor ze Základní umělecké školy Vyškov. „U nás ve Vyškově je na této akci takový zvyk, že lidé na náměstí opravdu zpívají,“ vysvětloval publiku sbormistr a ředitel ZUŠ Aleš Musil.

V Bučovicích byli účastníci s akcí spokojení. „Moc se nám to líbilo stejně jako každý rok. My sem chodíme pravidelně,“ pochvalovaly si členky klubu seniorů Přístav, jehož sbor na stejném místě zazpívá příští neděli.

I další návštěvníci byli nadšení. Na bučovické náměstí Svobody jich dorazilo asi sto padesát, přeci jen by však něco změnili. „Bylo to totiž až moc krátké. Příště by to potřebovalo ještě o něco prodloužit,“ myslela si například Marie Vykoukalová, která v Bučovicích zpívala pod pódiem v první řadě. Neodradilo ji ani mrazivé počasí. „Teď si dáme svařáček a bude dobře,“ smála se.



Ve Vyškově však po poslední koledě program nekončil. „Pokud chce někdo přijít a zazpívat si sem s námi tady na pódiu, tak má možnost,“ upozorňoval Musil.



Po čekání se zájemce přeci jen našel. „Chci vám říct básničku,“ sdělil malý chlapec, který se představil jako Svatíček z Manerova. Vyvolal tím smích, protože se na akci takto objevil už loni.



Po přednesu je odměněn velkým potleskem. „My jsme se na takový potlesk museli nadřít půl hodiny, ale ty jsi to zvládl jen za dvě minuty. Tak přijď zase za rok,“ rozloučil se Musil.



Bavili se i v malých obcích. „Akce se u nás vydařila a atmosféra tu byla velice příjemná a vánoční. Zúčastnilo se asi kolem šedesáti lidí,“ sdělila starostka Vážan Ivana Wagnerová.

Na devátém ročníku akce Česko zpívá koledy se na Vyškovsku podílelo asi patnáct set příznivců koled. Mohou se sejít zase devátého prosince příští rok ve Vyškově i dalších obcích, co se připojí.