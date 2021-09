„Jeho smyslem je naplnění batůžků základními školními pomůckami, hygienickými potřebami a vhodným oblečením pro chlapce nebo dívky ve věku od čtyř do dvanácti let. Tímto málem je možné dětem pomoci k získání vzdělání. Darované batůžky s těmito potřebami jim tak mohou usnadnit učení a vymanění se z jejich chudoby,“ vysvětlila vedoucí odboru sociálních věcí Martina Teuchnerová.

Také děti v africké Malawi potřebují chodit do školy, často jim k tomu ale chybí i ty nejzákladnější pomůcky. Pomocnou ruku jim nyní mohou nabídnout obyvatelé Bučovic účastí na Batůžkovém projektu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.