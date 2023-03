Na tu nedají zdejší chataři dopustit. Už patnáct let sem do kopcovité krajiny vyráží třeba Oldřiška Malošková. „Je tady pohoda. Jsme spokojení a je nám dobře. Starám se tu o květiny a také houby tady rostou. Když chci, zajdu si ke studánce pro vodu nebo si vyrazím na procházku s trekovými holemi. Navíc máme skvělé sousedy. A kdybyste ještě viděl, jak na nebi v noci krásně svítí hvězdy… Jsem ráda, že sem můžu vypadnout z činžáku,“ svěřila se žena z nedalekého Veselí nad Moravou. Dokonce má pojmenované i srnky, které vídává z okna. Jsou to Vlasta a Vlastik.