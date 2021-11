Můžete shrnout to nejdůležitější, co se v obci přes uplynulé období podařilo?

Především jsme dotáhli projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení na dva autobusové zálivy při příjezdu do Kobeřic. Vypsání soutěže jsme kvůli tomu schválili už na posledním zastupitelstvu. Patří k tomu také nové chodníky, peníze jsme na to získali z vlastních zdrojů. Pracujeme také na pozemkových úpravách, oběhli jsme s požadavkem více než padesát procent vlastníků. Pokračuje se soutěží na zpracovatele. Sice to není tak vidět, ale za poslední roky kupujeme ornou půdu za miliony.

Kobeřice u Brna

Počet obyvatel: 710

První písemná zmínka: 1283

Z jakých důvodů ji skupujete?

Chceme do katastru vrátit krajinotvorné prvky nebo třeba stromořadí. Důležité to je také při směně pozemků. Proto půdy kupujeme co nejvíce a sledujeme, kdo zrovna prodává.

Plánujete v této složité době nějaké kulturní akce?

Obvykle u nás máme v lednu třeba ples, ale už jsme ho zrušili dvakrát. Nepočítám s tím, že to tentokrát bude jiné. Co sleduji aktuální vývoj, je to zkrátka špatné. Nepříznivé to je ale pro společenské vyžití obecně, když lidé nemají příležitosti k setkávání, ať už to je ples nebo třeba hospoda.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkJe u vás dostačující kapacita školy a školy? V jakém jsou stavu?

Před pěti lety jsme dělali rekonstrukci tím, že jsme u školky půdu předělali na nové patro. Nyní ji navštěvuje čtyřicet dětí v jednom oddělení po šestadvaceti a ve druhém po čtrnácti. Pořád máme místo pro šest až osm dětí, které rodiče vozí z dalších obcí. Ve škole máme dokonce kompletní první stupeň včetně páté třídy, žáci jezdí do Slavkova jen na druhý stupeň. Také základka je po opravě.

Počítáte také s obytnou výstavbou?

Máme ji v územním plánu. Spíše ale usilujeme o to, abychom zůstali malou hezkou obcí. Jinde se počet obyvatel v krátkém horizontu i zdvojnásobuje nebo dokonce ztrojnásobuje, vytrácí se tím ale vesnický život. Mnozí noví obyvatele totiž v obcích spíš jen přespávají a nepodílí se na kulturním a společenském životě. Růst je také zátěží pro školy, mateřské školy i další infrastrukturu.

Rozšiřujete v Kobeřicích zeleň?

Získali jsme na to zrovna dotační titul. Příští sobotu lidé na území obce vysadí přes sto nových stromů, připravujeme k tomu v nadsázce takovou brigádu. Máme s podobnými akcemi dobré zkušenosti. Obnovovali jsme obecní les, organizovali jsme výsadbu buků nebo dubů. Zahrnovali jsme do toho i májky pro naše stárky, protože jim v lokalitě chybí. Tentokrát ale budeme sázet už vzrostlejší stromy, obec musí pečovat o zeleň. Když si místní dřeviny vysází sami, budou k nim mít lepší vztah a lépe se o ně postarají. To se týká zvláště dětí, které do toho zapojíme také.

Jste v obci spokojený s dopravní obslužností?

V tomto ohledu neregistruji nějaký stížnosti. Četnost autobusových linek je dostačující. Krajský příspěvek je navýšený z padesáti korun na sto, ale to není problém zvládnout.

Má současná krize nějaké zásadnější dopady na rozpočet a hospodaření obce?

Kupodivu ne, rozpočtové určení daní se nám plní dobře, dokonce máme více prostředku než jsme původně čekali. Daří se nám šetřit peníze i na četné potřebné projekty. Máme úvěr na kanalizaci, čistírnu odpadních vod, úpravy komunikací, ale i na školu.

Významný rodák

Exilový politik, novinář a historik Hubert Ripka.Zdroj: Zdroj: wikipedieHubert Ripka



V Kobeřicích se narodil 16. července 1895 Hubert Ripka. Byl politikem, poslancem, novinářem a historikem. Zemřel v Londýně 7. ledna 1958. V letech 1945–1946 byl za národní socialisty poslancem Prozatímního Národního shromáždění a po parlamentních volbách v roce 1946 poslancem Ústavodárného Národního shromáždění, kde zasedal do své rezignace 26. února 1948. Byl rovněž členem československých vlád jako ministr zahraničního obchodu.

Tip na výlet

Výlet naučnou stezkou Ždánickým lesem k OříškuZdroj: se souhlasem Spolku seniorů ŽdániceŽdánický les

V okolí Kobeřic mohou výletníci vyrazit do Ždánického lesa. Turisté mohou objevovat hluboká údolí v okolí rybníků v lese a pak rozsáhlý výhled do okolí, zejména k Brnu, na Mohylu míru a Slavkov u Brna a také k Židlochovicím a k Pálavě. Ždánický les se rozprostírá mezi Bošovicemi na západě, Koryčany na východě, Bučovicemi na severu a Dambořicemi nebo Bukovany na jihu. Jedná se o oblast o velikosti 68 kilometrů čtverečních.