Mnoho povyku pro nic způsobila v minulých dnech informace, že se chystá sloučení dvou brněnských fakultních nemocnic. Dnes kvůli tomu do Brna přijel ministr zdravotnictví Jan Blatný. Výsledek jednání zněl jasně: chceme prohloubit spolupráci, slučování nemocnic ale není na pořadu dne.

Blatný uvedl, že nemocnice by se měly především doplňovat. Například při nákupu zdravotních pomůcek nebo poskytování některých služeb. „Celý povyk okolo včetně iniciace petic mě znepokojil. Existence Fakultní nemocnice u svaté Anny v ohrožení určitě není. Žádné zadání na sloučení nemocnic ze strany ministerstva zdravotnictví neexistuje. Při dnešním jednání jsme se shodli, že je třeba zintenzivnit spolupráci, ale nikoli na bázi spojení, nýbrž komplementarity,“ informoval ministr zdravotnictví.

S výsledkem jednání byl spokojený i ředitel svatoanenských Vlastimil Vajdák, který se proti sloučení obou zařízení vymezoval. V jeho nemocnici vznikla i petice. „Je velice dobře, že se tato debata otevřela a já za ni děkuji. Věřím, že prohloubení naší spolupráce povede k ještě většímu zkvalitnění brněnského zdravotnictví,“ řekl.

Podle ředitele Fakultní nemocnice Brno Jaroslava Štěrby kolem celé situace panoval informační šum, který způsobil zbytečnou paniku. „Od začátku jsem mluvil o propojování spíše jako o komplementaritě. Slučování nemocnic je věcí zákona. Bylo zapotřebí otevřít diskuzi, jak se postarat o lidi, kteří jsou tady teď a o ty, kteří zde budou za pět nebo za deset let,“ vysvětlil.

Kromě sloučení nemocnic ministr s řediteli debatoval i o směru, kterým by se krajské zdravotnictví mělo v příštích letech ubírat.

Všichni přítomní se shodli, že k tomuto účelu je potřeba odborná pracovní skupina. „V horizontu pěti až sedmi let nám značně zestárne populace včetně lidí, kteří zdravotní péči v kraji poskytují. Významné procento našich lékařů má přes pětašedesát let a nemalá část sester přes pětapadesát let.. Je zapotřebí se bavit a řešit, kdo bude poskytovat zdravotní péči, v jaké struktuře a v jakých oblastech. Tahle témata tu byla i před covidem. Pandemie je jen akcentovala,“ vysvětlil Štěrba. Skupinu je však třeba nejprve ustanovit.

Reforma nastane i v oblasti výzkumu, na nějž brněnské Mezinárodní centrum klinického výzkumu pro příští rok obdrží 130 milionů korun. Rovněž se změní organizace vědeckého bádání. Základní výzkum se ponese směrem k univerzitě, klinický k nemocnici. „Tohle rozdělení je naprosto logické. Univerzita je ve výzkumu velice úspěšná. Zrovna předevčírem jsme získali tři granty od Evropské výzkumné rady. To je v oblasti základního výzkumu ekvivalent třech zlatých olympijských medailí,“ uvedl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.