Chlapec má upřený obličej na citron, z něhož se začíná pomyslně valit láva. „Ono mi to přetéká," křičí malý Martin.V odpovědi od Daniely Markové, která program pro děti připravila, se mu však dostává ujištění, že to vůbec nevadí.

Děti pracují při jednoduchých chemických pokusech i s kyselinou citronovou, octem, jarem nebo sodou. „Učíme se poznat, co to udělá, když suroviny smícháme a jak poznáme kyseliny a zásady od sebe. Zmiňujeme pH indikátor, který se chová jinak v kyselém a jinak v zásaditém prostředí," přibližuje Marková.

K viditelnosti rozdílů využívají vývar z červeného zelí, který obsahuje antokyany, ve vodě rozpustná barviva barvící se různě v různých prostředích.

Druhá půlka programu je zaměřená na enzymy, které urychlují reakce v lidském těle. Díky jednomu z nich třeba malí chemici přimějí křupku, aby se zbarvila do fialova.

Marková při dalším z pokusů mluví také o enzymu, který se jmenuje proteáza a nachází se třeba ve šťávě z kiwi. „Zkoušíme, co to udělá, když dáme do šťáv, které obsahují proteázu, gumového medvídka. Kdybychom pokus nechali působit déle, proteázy jej postupně požírají a do druhého dne by medvídek úplně zmizel. Nezbylo by z něj nic," nastiňuje.

Jelikož je gumový medvídek zatím ve šťávě z kiwi kratší dobu, zmenšuje se pouze minimálně.