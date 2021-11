Jak se vám ve vaší malé obci žije?

Za sebe tady jsem spokojený. Žije u nás zhruba stovka lidí a také nějací chalupáři, kteří tady ale mnohdy bydlí v podstatě nastálo. Jinak to je u nás víceméně taková rodinná záležitost, vycházíme spolu dobře.

Nově jste dokončili společenský dům. Jaké bylo původní využití budovy?

Původně to byla škola postavená už v roce 1895. V té době tady ale žilo více lidí, počet obyvatel Nových Sadů se blížil skoro sedmi stovkám. Za druhé světové války ale skončily nacisty kompletně vysídlené a později se vrátila pouze část lidí. Vlastní škola pak byla pro obec nevyužitelná.

Plánujete pro dům další využití? Jsou u vás aktivní spolky?

Práce tam jsou každopádně už dokončené. Koncem listopadu se sejdou zastupitelé, aby dohodli podmínky, za kterých se to bude pronajímat. Něco už je nastíněné, ale počkáme na definitivní rozhodnutí. Prostory využijí i místní spolky, kterých je u nás několik. Jsou to třeba hasiči, kteří dnes už neexistují jako klasická jednotka, ale jsou takzvaná spící jednotka. Techniku totiž nemá smysl obnovovat a věkový průměr dobrovolných hasičů už výrazně zestárl. Aktivní jednotka je ale v blízkých Studnicích.

Registrujete zájem z blízkých obcí?

Určitě, už se nám kvůli tomu jejich zástupci ozvali. V této lokalitě je totiž podobných možností strašně málo. Je tam možné organizovat cokoliv včetně svatebních obřadů. Problém je jen v tom, že se tam nedá vyloženě vařit. Je potřeba něco přivést a ohřívat na kamnech, protože v obci chybí plyn. Připravený máme ale třeba pult na točení piva.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník

Můžete zmínit nějaké problémy nebo výzvy, které ještě potřebujete řešit?

Bylo by to na dlouho. Chybí nám třeba kanalizace, vodovod máme jen z půlky,.....

Daří se s dotacemi?

Aktuálně máme požádáno o dotaci na kůrovcové dřevo, protože jsme museli zlikvidovat část lesa. Doufám, že to dostaneme, jedná se asi o devadesát tisíc korun. Pak se budou připravovat žádosti ohledně kanalizace a dalších věcí, to ale bude na novém starostovi, protože já budu končit. Chci mu to ale do té doby co nejlépe připravit.

Funkci tedy příští rok neobhajujete?

Tentokrát s tím nepočítám, je mi už šestasedmdesát let. Lidé dneska pracují jinak než dřív a už se to zkrátka postaru dělat nedá.

Čekají vás letos ještě nějaké kulturní a společenské akce?

Letos určitě počítáme s rozsvěcením vánočního stromu. Pak bude také obecní zabíjačka. To nás čeká do konce roku, když nepočítám akci ke svatému Martinovi, o které ale teprve rozhodneme.

Jaký máte k Novým Sadům vztah?

Původně jsem se sem nastěhoval na důchod, nakonec ze mě ale místní udělali starostu. Na radnici působím takto už jedenáct let tak trochu i kvůli tomu, že tu funkci nikdo další nechtěl převzít.

Proč se v minulosti jméno obce měnilo?

Původně byla částečně německá, později se ujal název Novosady. Současný jsme získali teprve za první republiky. Nových Sadů je přitom po republice už hodně, takže to možná nebylo ideální rozhodnutí. Nevím, co je k tomu vedlo, ale už to tak je.