Provoz se snažil udržet co nejdéle. „Již celý minulý týden byla velká krize, ale s vypětím všech sil jsme to ještě zvládli. To již se žáky v hodinách pracovali všichni přítomní, včetně asistentů pedagoga, vychovatelek a na zástup dokonce i přijaté studentky,“ doplnil Sochor.

V podobné situaci je podle vyškovské místostarostky Karin Šulcové také Základní škola Tyršova. „Ředitelské volno zatím ve Vyškově vyhlásily tyto dvě školy až do čtvrtka. Připojením dalšího volného dne v pátek, kdy jsou pololetní prázdniny, a následného víkendu, tak vzniká prostor více dní, kdy se situace může zlepšit. V provozu ale zůstává školka při Základní škole Letní pole, pokud se situace dále nezhorší,“ informovala Šulcová.

I tam je však již část učitelek nepřítomná. Z vyškovských školek zůstává zavřená Mateřská škola Jarní. „Není schopná organizační zajištění vlastního provozu. Nemocná je tam většina zaměstnanců včetně učitelů a kuchařek,“ komentovala místostarostka.

Musíme věřit

Budoucí fungování zasažených škol ještě není jasné. „Co bude příští týden uvidíme, ale predikovat situaci asi nelze. Musíme věřit tomu, že se zlepší. Z karantén i pracovních neschopností se snad vrátí většina nyní nepřítomných zaměstnanců. Omezením kontaktů těch přítomných pak omezíme riziko nových karantén,“ uvažoval ředitel Základní školy Letní pole.

ŠKOLY A ŠKOLKY VE VYŠKOVĚ

Ředitelské volno od 1.2 do 3.2.: Základní škola Letní pole, Základní škola Tyršova.

Uzavřená je Mateřská škole Jarní.

Kvůli covidu chybí zaměstnanci.

Většinou jsou v karanténě.

Zmínil ale další podstatná rizika. „Jsou to kontakty v rodinách, kdy do karantény odchází zaměstnanec i tehdy, pokud má covid pozitivního rodinného příslušníka ve společné domácnosti. To je věc, kterou neovlivníme, a která může situaci ještě velmi zkomplikovat,“ zdůraznil Sochor.

Velký úbytek zaměstnanců je společným jmenovatelem všech podobných uzavření. „Týká se to pedagogů, provozních pracovníků i kuchařek. Proto není možné zajištění jak provozu, tak vzdělávání. Zaměstnanci jsou buď přímo nemocní s příznaky, nebo jsou v karanténě. Pokud jde o žáky základních škol, jsou některé třídy uzavřené, zatímco jiné se vracejí z karantény, ale problém je především v nedostatku personálu,“ vysvětlila místostarostka Šulcová.

Pokud jde o děti mateřských škol, tam podle ní chybí spíše jednotlivě. Také tady je problém v tom, že chybí zaměstnanci. Například na nedaleké Základní škole Rousínov ale dočasné uzavření nehrozí. „Zatím to personálně zvládáme díky vysokému pracovnímu nasazení. Pokud se situace výrazně nezhorší, vydržíme,“ ujistil ředitel rousínovského zařízení Jiří Kyjovský.

Podle Jiřího Sochora nezbývá než věřit, že se situace uklidní. „Pravděpodobně nikdo z osob mimo školu si ani vzdáleně nedovede představit, čím školy a jejich zaměstnanci v posledních týdnech a měsících procházejí. Školy nemohou stávající situaci vydržet dlouho,“ prohlásil ředitel školy ve Vyškově.

Řešení je za současných podmínek komplikované. „Je potřeba si také uvědomit, že mezi žáky základních škol a dětmi ze školek covid rozšířený je. Pokud to tak zůstane, budou i karantény a budou nemocní pedagogové, kteří s těmito žáky přichází do kontaktu. Právě riziko těchto kontaktů je ve školství obrovské,“ uzavřel Sochor.