Můžete jmenovat nejvýznamnější projekt obce na nejbližší roky?

Je to samozřejmě nová kanalizace. V obci nám totiž stále chybí. Máme už vybranou firmu, která projekt zpracovává stejně jako smlouvu o dílu. Stavební povolení a územní rozhodnutí budeme mít v březnu příštího roku. Teprve pak začneme shánět peníze na realizaci a řešit další nezbytné věci. Máme však konečně výhled na změnu.

Co dalšího chystáte?

Například už na tento rok připravujeme přivedení optické sítě do každé domácnosti v Hlubočanech. Usnadní to pro obyvatele obce připojení k internetu, bude to pro mnohé jistě výhoda.

Vzpomenete si na projekty a investice, které jste v uplynulém období dotáhli do konce?

Máme jich spoustu. Podařila se třeba dotace na nový traktor, který jsme pro využití v obci zakoupili. Díky velké dotaci jsme také zařídili opravu sálu v obecním kulturním domu. Další peníze z dotací máme zase na rekreační plácek Terešov, který zatím dokončujeme. Za dva roky, co tady působím, se toho povedlo hodně.

Jak se vám v obci žije? Vyrážíte třeba na výlety do okolí?

Žije se nám tu nádherně. Lidé rádi vyrážejí do blízkého lesa. Spolupracujeme ale na projektu nové cykllostezky, která spojí kromě Hlubočan také Vyškov, Lysovice, Kučerov, Kozlany a Bohdalice. Pokud se vše dotáhne do konce, budeme moc spokojení.

Jak hospodaření obce ovlivnila pandemie?

Za loňský rok jsme nezaznamenali velké omezení příjmů. Letos si přitom srovnávám rok s rokem po měsících a zatím mi vychází o deset procent nižší rozpočet. Takto jsme to také předem naplánovali. Uvidíme tedy, jestli se to nakonec naplní nebo jestli původní předpovědi překročíme. Tento rok nás to ale určitě ovlivní.

Plánujete i v současné nejisté době nějaké kulturní a společenské akce?

Koncem června tady plánujeme hody včetně zábavy a venkovního posezení s kapelou. Počítáme i s dalšími akcemi. Chtěl jsem třeba košt slivovice nebo setkání s důchodci. Hraje se u nás také třetí liga v ping pongu. Na akce tedy jsme připraveni, ale čekáme na povolení od státu. To stejné se týká zábav nebo zabíjačky. Uskutečníme je pouze, pokud budou povolené.

Jste u vás spokojeni s dopravní obslužností?

Jsme s ní spokojení. Máme pouze od soukromých zemědělců uzavřený jeden příjezd do Hlubočan od statku, ale pro lidi to není zásadní problém. Je to řešitelné a jednáme o tom s nimi.

Obrací se na vás důchodci v souvislosti s očkováním?

Pomáhali jsme jim s přihlášením. Oslovili jsme navíc brněnskou agenturu, která provozuje pojízdné očkování s tím, že by tuto možnost využili zájemci přímo v obci, pokud ještě očkovaní nejsou.

Řešili jste také v době pandemie zajištění ochranných pomůcek?

Na začátku pandemie v loni na jaře dostal každý obyvatel obce starší pětašedesáti let dezinfekci, vitamin a tři roušky. Na začátku nové vlny jsme naše důchodce obešli s rouškami znovu. Chtěli jsme pro ně něco udělat v době, kdy trávili většinu času doma.

Děti z Hlubočan navštěvují přímo v obci základní školu i školku. Jste spokojený s jejich kapacitou?

Zatím ano. Kolauduje se sice pár nových domů, ale naplněnost je dobrá. Udržení školy i školky je pro obec důležité, pokud chceme zázemí pro mladé rodiny.

Jak hodnotíte výstavbu v obci?

Jsem s ní spokojený. Máme tady devatenáct nových domů. Hledáme další možnosti pro výstavbu, ale moc jich není. Obec nevlastní mnoho dalších pozemků, které se dají převést na pozemky stavební.

Je něco, co vás v obci dlouhodobě trápí?

Nemáme dětské hřiště, o kterém se vede velká debata. Chybí tady také multifunkční sportoviště. Plány jsou připravené, ale brzdí je kanalizace, která má pochopitelně přednost. Některé projekty se tak posouvají dozadu, což pro děti není dobré. Udělám ale maximum proto, aby se to posunulo.