Pouze po dvou a vždy v roušce. Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově návštěvníky takto pouští alespoň do zádveří budovy.

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově. | Foto: Deník / Petr Koudelka

Až do odvolání tam zprovoznili výdejní okénko. Knihu si zájemci vybírají na online katalogu. „Během pondělí a úterý jsme přes výdejní okénko vypůjčili 640 knih. Pokud jde o počet lidí, kteří do knihovny přišli, jede o téměř šest stovek čtenářů. Jsou v nich ovšem započítáni i lidé, kteří během víkendu přišli vrátit knihy do biblioboxu před knihovnou," informoval ve středu ředitel knihovny Pavel Klvač.