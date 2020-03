Čištění zahájí sedmadvacátého března a dokončí čtyřiadvacátého dubna, auta přitom budou v ulicích kontrolovat strážníci. „Viděl jsem však i nešikovně umístěné informační tabule, které bylo možné za okolní zelení přehlédnout. V dnešní době by bylo řešení upozornit obyvatele míst, kde je plánované čištění, také s pomocí SMS zpráv,“ upozornil opoziční zastupitel Libor Bláha.

Zástupci města měli na jednáních s firmou zajišťující úklid zohlednit připomínky místních. „Oceňuji to, za mě dobrá práce,“ komentoval třeba Tomáš Kutypa.

Čisticí vůz má letos podle Šulcové více regulovat kropení vodou tak, aby se zabránilo zbytečně vysoké prašnosti. „Zaměstnanci firmy budou také častěji ručně zametat například pod odpadovými kontejnery. Čistit budou i kanalizační mříže,“ prozradila Šulcová.

Neukázněnost mnohých místních má podle města bránit důkladnějšímu úklidu ulic. „Myslím, že většina to nekomplikuje úmyslně. Informace zkrátka nezaznamenají,“ oponoval Bláha.

Pracovníkům firmy však jejich činnost často ledabyle zaparkovaná auta výrazně komplikují. „Nepřeparkovaná vozidla totiž musejí zpravidla složitým způsobem obmetat. Za nerespektování přechodného dopravního značení je možné neukázněným řidičům uložit na místě pokutu až do výše dvou tisíc korun,“ varoval už dříve hříšníky velitel městských strážníků ve Vyškově Petr Sedláček.

Vedení města slíbilo vydat maximální úsilí k tomu, aby lidé byli včas informování o dni, kdy zaměstnanci firmy přijedou čistit jejich ulici. „Zajistíme, aby se harmonogram čištění dostal do všech možných informačních kanálů, pochopitelně s dostatečným předstihem. Jedná se o významnou investici do zlepšení životního prostředí v našem městě. Z pohledu každého jednotlivce to je pouze jediný den roce, pevně proto věříme, že řidiči budou tentokrát ukáznění,“ prohlásila místostarostka.

Při sestavování harmonogramu akce se však myslelo alespoň na dopravně nejvíce vytížená místa ve Vyškově. „Například v blízkosti parkoviště u nemocnice bude čištění v sobotu, aby se návštěvníci polikliniky a nemocnice vyhnuli problémům s parkováním,“ dodala Šulcová.

Blokové čištění vyškovských ulic je ve městě každoroční rutinou. Zajišťují ho zaměstnanci firmy Staeg Facility s výjimkou dopravních komunikací, které patří pod Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje.

Harmonogram jarního čištění ulic ve Vyškově pro rok 2020:

27. 3. 7.00-17.00 Heydukova, Nerudova, Jiráskova, Kašíkova, Maxima Gorkého, Puškinova (obě části)

30. 3. 7.00-17.00 Hřbitovní, Kostelní + parkoviště, Sokolská, Dvořákova,

30. 3. 18.00-22.00 Masarykovo náměstí, Pivovarská, Sušilova, Husova

31. 3. 7.00-17.00 Komenského, Pod Újezdem, 9. května, Karla Čapka, Luční, Družstevní, Marie Majerové, Michalovecká, Pod Nemocnicí, Purkyňova (č. p. 1 + 3)

1. 4. 7.00-17.00 Petra Bezruče, Dr. Janáčka, Boženy Němcové, Alšova, Tyršova – Sokolský dům, Tyršova – naproti Sokolskému domu

(slepá), Tyršova – vjezd naproti Smetanovu nábřeží

1. 4. 18.00-24.00 parkoviště u kruhového objezdu, parkoviště Kašíkova – Prior, parkoviště za hygienickou stanicí + Dobrovského, parkoviště Aquapark Vyškov, parkoviště Angis + Wolkerova (část 1+2), parkoviště u prodejny Herman, parkoviště zámeček + pivovar, parkoviště ČD

2. 4. 7.00-17.00 Tyršova – dům sociálních služeb, Tyršova – pod Tržištěm, Tyršova – parkoviště na hlavní ulici, Rychtářov, Hasičská, Na Hraničkách (vjezdy do dvorů)

3. 4. 7.00-17.00 Antonína Zápotockého, Pionýrská, Sídliště Osvobození – hlavní kolem školy po odbočku k Albertu, Na Hraničkách

4. 4. 7.00-15.00 sídliště Víta Nejedlého – hlavní + parkoviště, uvnitř sídliště, parkoviště u nemocnice + nové parkoviště

6. 4. 7.00-17.00 Pazderna, Juranova, Sídliště Osvobození – hlavní od Alberta k Dědické, dvůr č. 1, Mánesova

7. 4. 7.00-17.00 náměstí Svobody + parkoviště, Sídliště Osvobození – dvůr č. 2, pod Duklou (ke garážím), Lhota, Pařezovice

8. 4. 7.00-17.00 Hamiltony, Slunečná, Lenfeldova, U Jordánka III., Moravská, Květná, Jabloňová, Hanácká

9. 4. 7.00-17.00 U Splavu, U Mlýna, Sídliště Osvobození – dvůr č. 3, Opatovice

14. 4. 7.00-17.00 Revoluční, Závodí, A. B. Svojsíka + parkoviště, Jízdárenská, Sídliště Osvobození – dvůr č. 4

15. 4. 7.00-17.00 Zahradní, Čtvrtníčkova, Polní, Sadová, Na Hrázi, Palánek – hlavní, vzadu

16. 4. 7.00-17.00 Potoční, Dr. Růžičky, Kopřivova, Minátky, Pustiměřská, Tovární, Průmyslová – ke Zbrojovce, parkoviště PDA, parkoviště Moravan

17. 4. 7.00-17.00 Krátká, Nádražní, sídliště Sochorova, Stejskalova, Ve Mlýnku, Drnovská, Na Nouzce, Na Sadě, Karla Čapka – Brněnská

20. 4. 7.00-17.00 Hrnčířská (k F klubu), Sportovní, Letní, Jarní, Jungmannova

21. 4. 7.00-17.00 Dukelská, „stará“ Hybešova + parkoviště pod domem č. 110, Tržiště, Joklova + nové domky, Kroměřížská – slepá

22. 4. 7.00-17.00 Albrechtova, Žerotínova, Švermova, Trpínky, U Jordánka I., U Jordánka II., Nová ulice

23. 4. 7.00-17.00 Smetanovo nábřeží, Křečkovská – podélné parkoviště, V Brňanech, Lípová, Kpt. Otakara Jaroše

24. 4. 7.00-17.00 Fučíkova, Na Vyhlídce, „nová“ Hybešova bez parkoviště pod č. 110, Cukrovarská + Brněnská I. a II.