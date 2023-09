/FOTO, VIDEO/ Kulinářskou přehlídku a prodejní stánky s čokoládovými delikatesami navštíví zájemci ve Slavkově u Brna. Od pátku patnáctého do neděle sedmnáctého září ovládne tamní zámecké areál Čokofest. Milovníci sladkostí zamíří na nádvoří a boční křídla barokní památky. Pořadatelé lákají při této příležitosti nově i na velkou výstavu balónků.

Připomeňte si, jak vypadal čokoládový festival ve Slavkově minulý rok. | Video: Deník/Jakub Dostál

„Společnost Balonkar.cz, v jejímž čele stojí úžasný umělec Tomáš Okurek, se usadí v horní jižní části koníren a vyrobí sochy z více než dvaceti tisíc balónků. Zvolili jsme téma Vesmír. Po vstupu tunelem jako nebe, samozřejmě vyrobeným z balónků, vstoupí návštěvníci do vesmírného světa a vydají se na procházku mezi létající talíře, mimozemšťany, rakety, astronauty, a mnoho dalšího,“ popsal ‏za organizátory Chris Delattre‏.

Všechny balónky jsou vyrobené ze stoprocentně rozložitelného latexu. Na výstavu se dostanou pouze návštěvníci Festivalu za symbolické vstupné šedesáti korun.

Zámecký park ve Slavkově zabraly historické autobusy. Podívejte se

Na samotném Čokofestu najdou čokolády, čokoládové tabulky, pralinky, lanýže a na nádvoří zase kávu, čokoládové churros, makrónky, pivo, čokoládové maso, víno, karamel, italské produkty, vafle a mnoho dalšího. „K dispozici bude pódium a prostor pro děti. Na místě najdou také velký stan, který poskytne útočiště v případě nepříznivého počasí,“ doplnil Delattre‏.

Program však nabídne mnohem víc. Návštěvníci uvidí kulinářskou přehlídku foodblogerky Květy Vondrákové, která ukáže kreativní a zdravé vařeni s čokoládou. Děti si připraví sladké dezerty s Václavem Durďákem známým také jako Mr. Vonka. Chybět nebude ani Jana Pavlusková s její Marmeládou.

„Při příležitosti Festivalu jsme pro návštěvníky připravili také hru o poklad! Pět klíčů k pokladu uschováme do zlatých čokoládových pohárků, které si zakoupí u vstupu za třicet korun. Ale pozor, pouze jeden z těchto klíčů otevře truhlu s dárky od našich sponzorů a odměnou pěti tisíc,“ upozornil pořadatel.

Čokoládu koupí u více než pětadvaceti stánků

Návštěvníci ochutnají a zakoupí různé druhy čokolád u více než pětadvaceti stánků: ČokoKebab, ČokoFontana, Kamelie – víno z Francie, Mr.Vonka, Jablíčko, Čo-Xo, Čokoládovna Janek, Šmakujto, Koruna pralinky, Chocothopia, Judith sweet art, Kamila Chocolates a řady dalších.

Děti navštíví připravený stánek s malováním na obličej, užijí si vystoupení balonkáře Tomáše Okurky i zaujme je i stánek s malováním čokoládou a barevným pískem.

Zdroj: Deník/Jakub Dostál

Zatímco do koníren a na nádvoří se lidé v době konání akce podívají jen se vstupenkou, park i zámek zůstanou přístupné pro běžné návštěvníky. „Navíc jsme společně s pořadatelem akce pro účastníky Čokofestu dohodli možnost slevy na prohlídku našeho zámku,“ doplnila ředitelka Zámku Slavkov Eva Oubělická.

Velký úspěch měl ve Slavkově u Brna čokoládový festival už minulý rok, kdy přilákal více než deset tisíc návštěvníků. Vstupné činí devadesát korun, se slevou na šedesát pro studenty a důchodce. Děti do šesti let mají vstup zdarma. Zájemci si zasoutěží o volná vstup na webu www.cokofest.cz.

ČOKOFEST 2023 VE SLAVKOVĚ:

PA 15/09: 15:00 – 19:00

SO 16/09: 10:00 – 19:00

NE 17/09: 10:00 – 17:00

Vstupné: 90,- Kč (60,- Kč pro seniory/ 60,- Kč pro studenty/ 60,- Kč pro děti od 6 do 18 let).

Děti do 6 let a ZTP mají vstup zdarma.

HLAVNÍ SEKCE:

• Kulinářská přehlídka

• Prodejní stánky partnerských organizací

• Výstava balonky

• Dětský koutek