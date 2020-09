„Pro děti i dospělé bude možnost zúčastnit se workshopů pořádaných Květou Vondráčkovou. Pro děti bude připravený stánek s malováním na obličej, nejlepší balonkář v republice Tomáš Okurek a jeho vystoupení nebo stánek s malováním čokoládou a barevným pískem,“ popsal za pořadatele Chris Delattre.

Akci zpestří vystoupení na připraveném pódiu. Pořadatelé slibují koncerty v rytmu africké a mexické hudby, návštěvu kouzelníka pro děti a prezentaci jednotlivých vystavovatelů. „Pro návštěvníky jsme připravili také hru o poklad. Osm klíčů k pokladu bude uschováno do zlatých čokoládových pohárků, které si budou moci návštěvníci zakoupit u vstupu za třicet korun. Pouze jeden z těchto klíčů otevře truhlu s dárky od našich sponzorů a odměnou pět tisíc korun,“ doplnil Delattre.

Čokoládu ochutnají zájemci u pětatřiceti připravených stánků. „Plně dodržujeme veškerá potřebná opatření. Z bezpečnostních důvodů Covid 19 nebude možné po opuštění areálu znovu vstoupit dovnitř se stávající vstupenkou. Návštěvníci opouštějící festival budou muset při návratu do areálu zakoupit nové lístky,“ dodal pořadatel.

Festival bude přístupný v sobotu od desíti dopoledne do půl šesté odpoledne a v neděli od desíti do sedmnácti hodin. Vstupné činí šedesát korun, je však sníženo na čtyřicet pro seniory a studenty. Děti do šesti let mají vstup zdarma.