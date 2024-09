Zatímco v pátek sedmadvacátého bude Čokoládový festival otevřený od patnácti do devatenácti hodin, následující den to bude od desíti dopoledne do sedmi večer. Na neděli devětadvacátého září pak lidé přijdou od desáté do sedmnácté hodiny.

„Festival se bude konat na nádvoří zámku a v horní části koníren. Uvnitř najdete čokolády, čokoládové tabulky, pralinky, lanýže a na nádvoří najdete zase kávu, čokoládové churros, makaróny, pivo, čokoládové maso, víno, karamel, vafle a další,“ vyjmenoval pořadatel Chris Delattre.

K dispozici bude také pódium, workshop a prostor pro děti. „Na místě bude k dispozici i velký stan, který bude návštěvníkům poskytovat útočiště v případě nepříznivého počasí,“ ujistil pořadatel.

Návštěvníkům festival nabídne mimo jiné i kulinářskou přehlídku, na které šéfkuchaři významných restaurací předvedou své recepty.

Vstupné činí devadesát korun, pro studenty a seniory je však na šedesáti korunách. Děti do šesti let mají na akci vstup zdarma. Zájemci mohou rovněž soutěžit o volný vstup ZDE. Už v předprodeji si pak lze vstupenky koupit online ZDE.

„Program ovšem nabídne mnohem víc. Návštěvníci se mohou těšit na kulinářskou přehlídku od Květy Vondrákové, kreativní a zdravé vaření s čokoládou a nebude chybět ani ukrajinský čokolatier Nikolya Dantsev, který na místě vyrobí neuvěřitelné čokoládové figurky. Děti si budou moct připravit sladké dezerty s Václavem. Chybět nebude ani Jana Pavlusková s její famózní marmeládou,“ popisoval Delattre.

Návštěvníci budou moci na pódiu ochutnat také Crunchy čokoládový hmyz, zapojit se do soutěže v tipování nepravděpodobných příchutí sirupů a dozvědět se více o kombinacích levandule a čokolády.

„Letos pořádáme zajímavou soutěž: při příležitosti festivalu jsme pro návštěvníky připravili hru o poklad. Pět klíčů k pokladu bude uschováno do zlatých čokoládových pohárků, které si budou moci zakoupit u vstupu za třicet korun. Ale pozor, pouze jeden z těchto klíčů otevře truhlu s dárky od našich sponzorů a odměnou pět tisíc korun,“ vysvětloval pořadatel.

Zmínil, že návštěvníci budou mít možnost ochutnat a zakoupit různé druhy čokolád u více než čtyřiceti stánků: ČokoKebab, ČokoFontana, Kamelie – víno z Francie, Mr.Vonka, Jablíčko, , Čo-Xo, Čokoládovna Janek, Chocothopia, Judith sweet art, Kamila Chocolates a mnoho dalších.

Pro děti bude znovu nachystaný stánek s malováním na obličej, se svým vystoupením dorazí balónkář Tomáš Okurek a připravený bude také stánek s malováním čokoládou a barevným pískem.

Čokoládový festival se těšil přízni návštěvníků i minulý rok. Organizátoři jich tehdy hlásili přes osm a půl tisíce.