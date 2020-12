"Je to snížení ceny o 8,7 procenta proti letošnímu roku. Je to umožněno díky nižší ceně zemního plynu a realizaci dlouhodobého úsporného programu," vysvětlil ředitel společnosti Michal Koutník.

Uvedená cena je však zatím pouze předběžná. "Zahrnuli jsme do ní náklady na palivo v cenách platných k začátku příštího roku. V případě významné změny cen paliva v průběhu roku, se může znovu změnit i předběžná cena za tepelnou energii. To se promítne do fakturace za dodávky tepla za příslušný měsíc a měsíce další. O každé změně podáme písemné informace a zahrneme ji do závěrečného zúčtování," dodal Koutník.

Zvláště trend ve snižování ceny tepla vyráběného z plynu potvrdil ekonom Lukáš Kovanda. "V příštím roce v některých oblastech zlevní až o deset procent. Naopak ceny tepla produkovaného z uhlí mohou vzrůst, ale maximálně v rozsahu do pěti procent. Celkově lze počítat se stagnací či mírným zlevněním cen tepla," uvažoval směrem do budoucna.

Klíčovým důvodem je podle něj koronavirová krize. "Ta tlumí poptávku po energiích, včetně zemního plynu. Cena plynu je poměrně nízko i z důvodu poměrně teplých zim v uplynulých letech, kdy spotřeba plynu tedy nebyla zrovna nejvyšší. Domácnosti samozřejmě za teplo zaplatí ve finále také podle toho, jak jejich členové budou topit a jak často budou doma. Pokud letos udeří tuhá zima nebo lidé budou kvůli třetí vlně pandemie nadále často doma, například na home officu, výdaje dané domácnosti za teplo mohou stoupnout třeba i při jeho nižší ceně," doplnil Kovanda.

Dodávky tepla zajišťuje Vyteza ze sedmi centrálních zdrojů tepla a čtyř domovních kotelen o celkovém instalovaném výkonu třiadvacet MW. Zásobovány jsou bytové domy ve vlastnictví Města Vyškova, Stavebního Bytového Družstva Domov, jednotlivých bytových družstev, bytových domů s byty v osobním vlastnictví, mateřské školky a základní školy.