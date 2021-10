Velký zájem o obřady potvrdila mluvčí Brna-středu Kateřina Dobešová. Připomněla, že dobu mezi dubnem a zářím snoubenci tradičně využívají nejčastěji. Letos si tam „ano“ řeklo 384 dvojic, což je přibližně o čtyřicet více než loni. Zřejmý je podle mluvčí Dobešové také nový trend. „Jsou to svatby párů, které žily, jak se říká lidově, na psí knížku. Pandemie je přiměla přehodnotit priority,“ doplnila Dobešová.

Vyšší počet svateb souvisí s rozvolněním pandemických opatření. Od ledna do června letošního roku se podle statistiků na jižní Moravě uskutečnilo 1771 svateb, což je o 116 více než ve stejném období předcházejícího roku. „V okrese Brno-město bylo šest set deset sňatků, což vychází na 3,2 sňatku na tisíc obyvatel,“ upřesnil Karel Adam z krajské správy Českého statistického úřadu v Brně.

Po covidovém útlumu počet svateb na jižní Moravě opět vystřelil nahoru. Na společnou cestu se jen v úvodních šesti měsících letošního roku vydalo přes sedmnáct set párů. A další přibývají. Na špici krajských statistik je Brno. Ve srovnání s okresy ve zbytku republiky je pak na čtvrté příčce. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.

