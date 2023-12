Ve srovnání s předloňskou sezonou se ale jedná mnohdy o více než dvojnásobný nárůst. Tehdy lidé nakupovali cukroví i za čtyři sta korun za kilo. Velká část cukráren či pekáren v kraji již navíc se začátkem prosince hlásí naplněné kapacity.

Minulý týden ukončila objednávky ve své výrobně majitelka Cukrářství a pernikářství Pusinka Jarmila Křížová. Kapacity pro klasické čajové pečivo má již zcela obsazené, k dispozici jí zůstávají pouze půlkilové balíčky bezlepkového cukroví. Klasické sladké pochutiny tam zájemci nakoupili za necelých devět set korun za kilo, bezlepkové čajové pečivo nabízí za pět set korun za půl kila.

„V říjnu jsme měli akci, kdy jsme nabízeli kilo máslového cukroví za sedm set devadesát korun při platbě právě do konce října. Oproti loňsku jsme částky zvýšili asi o sto korun, a to hlavně kvůli vyšším nákladům na energie, výplaty zaměstnanců i samotné suroviny. Jsem podnikatelka a musím si na sebe vydělat, takže zvýšení našich cen pokrylo ostatní položky, jejichž cena šla také nahoru. Není to tak, že bych si přilepšila do vlastní kapsy,“ vysvětlila pro Deník Křížová.