Cyklostezka do půl roku spojí Vícemilice a Rybníčky: bude dlouhá skoro kilometr

/MAPA/ Zatímco nyní to je polní cesta, která vede od bučovické lokality Rybníčky do místní části Vícemilice, do necelého půl roku na ní vznikne společná stezka pro pěší a cyklisty. Město Bučovice před několika dny předalo staveniště zhotoviteli.

