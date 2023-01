Cyklostezka spojí Slavkov s Křenovicemi. Povede ale jinudy, nově podél silnice

/MAPA/ Připravovaná cyklostezka o délce přibližně dvou a půl kilometru má usnadnit cestování ze Slavkova u Brna do Křenovic na Vyškovsku. Povede však jinudy, než jak ukazovaly dřívější plány. Termín dále zůstává nejistý. Krajní variantou je, že má být hotová nejpozději do tří let.

Cyklostezka, ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň