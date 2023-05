/FOTO/ Vybudování dvou nových úseků zbývá do dokončení vyškovské části cyklostezky Cukrovarská dráha, která propojí obyvatele města s pěti blízkými obcemi. Téměř dva kilometry tvoří trasa, která povede od hráze Kačence přes účelovou komunikaci a souběžně s dálnicí směrem na Hlubočany. „Letos nás tam čekají opravy, které se týkají zejména nerovností a nejrůznějších prasklin,“ ohlásil místostarosta Vyškova Roman Celý.

Vyškovský úsek cyklostezky Cukrovarská dráha dokončí stavaři. | Foto: Město Vyškov

Stavba dalšího úseku o délce téměř sedmi set metrů po mostek přes Hlubočanský potok pak bude náročnější a nákladnější. Vyškov pro ni dosáhl na dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury přes sedm a čtvrt milionu korun. „S ohledem na únosnost podloží jsme navrhli konstrukci cyklostezky o zhruba půlmetrové tloušťce s povrchem z asfaltobetonu. V trase zároveň stavaři vybudují dva propustky, aby při vydatných deštích nezůstávala na přilehlých polích stát voda,“ doplnil Celý.

Cyklostezka spojí Slavkov s Křenovicemi. Povede ale jinudy, nově podél silnice

Náklady tady celkem přesáhnou deset milionů. Kraj přímo pomůže 640 tisíci, městský rozpočet tak doplatí přes dva miliony korun. Práce začaly odstraněním dřevin. „Úsek vede v remízku, který připomíná přírodní prales s drobnějšími náletovými dřevinami i částečně proschlými a polámanými stromy. Po vykácení a vyčištění vznikne zhruba pět metrů široký pás,“ informoval místostarosta, s dokončením počítá na podzim.

Zbytek stezky spadá do katastrů jednotlivých obcí. Zájemci dojedou po její dostavbě z Vyškova až do Kozlan přes Bohdalice-Pavlovice, Kučerov, Lysovice a Hlubočany. Minulý rok kvůli tomu dělníci ve městě položili novou asfaltovou vrstvu od ulice V Brňanech, okolo zahrad po rybník Kačenec. Na trase úzkokolejné vlečky, po níž se kdysi svážela řepa do vyškovského cukrovaru, tak bude znovu rušno.

Cyklostezka Cukrovarská dráha má první dokončené úseky. Víme, co spojí

Své úseky budou dokončovat také jednotlivé obce, předpokládané celkové náklady jsou zhruba třiadevadesát milionů korun bez výkupů pozemků. Cyklostezka může být dokončená už během příštího roku. Umožní především bezpečnější dopravu do práce či do škol mimo frekventované silnice.