„Deratizace bude provedena za podmínek uvedených ve vyhlášce v termínu od pětadvacátého října do čtrnáctého listopadu letošního roku. Informaci o provedené deratizaci oznámí písemně povinná osoba na vyškovském odboru životního prostředí nejpozději třicátého listopadu. Zároveň žádáme všechny subjekty o postoupení tohoto oznámení svým provozovnám na území Vyškova,“ informoval vedoucí odboru Jiří Kutálek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.