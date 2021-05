Kromě stáří jsou podle krajského radního pro dopravu Jiřího Crhy důvody pro obnovu další části vozového parku i nasazování systému bezpečnosti ETCS. A také postupná elektrifikace trati, kterou provádí Správa železnic.

Vedení kraje se nyní upíná k získání dotace na nákup vlaků, podobně jako v případě koupě prvních sedmatřiceti vozů. „Pro pořízení za plnou cenu by pravděpodobně nebyla v zastupitelstvu vůle. Do roku 2034 je to asi šest a půl miliardy korun. Nedovedu si představit, že by si na celou sumu kraj bral úvěr,“ řekl Crha.

Úředníci odboru dopravy navrhují začít ihned s přípravou zadávacího řízení na nákup. Navrženou obnovu železniční vozby vzali zastupitelé na posledním jednání na vědomí.

Opoziční zastupitel za sociální demokraty a bývalý náměstek hejtmana pro dopravu Roman Hanák je rád, že stávající radní pokračují v nastoleném trendu. „Není to věc, která by se měla rozhodnout za rok. Stejně jako u předchozího nákupu vlaků o tom rozhodovala dvě zastupitelstva. Jsem zastáncem toho, že pokud je možnost si sáhnout na nějaké dotace, je určitě správný směr nakupovat vlaky do osobního vlastnictví kraje,“ tvrdí.

Od roku 2023

Sedmatřicet nových vlaků od Škody Transportation začne jezdit nejpozději od roku 2023 na lince mezi Křenovicemi, Brnem a Blanskem a Břeclaví, Brnem a Tišnovem. Stály skoro sedm miliard korun.

Krajské vlaky:



2019: nákup 37 nových elektrických vlaků za skoro 7 miliard na hlavní linky

2025 - 2034: v plánu nákup dalších zhruba 40 nových vlaků na další linky, zejména s pomocí dotace

důvody: stáří stávajícího vozového parku nebo postupná elektrifikace tratí

Ekonom Petr Pelc očekával, že by se k ojedinělému nákupu Jihomoravského kraje z roku 2019 mohly přidat i další. „Kvůli krizi se tak ale nestalo. Je to unikát, nemyslím si, že to byl špatný nákup. Ukáže se, jaký bude další vývoj s ohledem na nynější krizi,“ zamýšlel se.

Například sousední Kraj Vysočina do svého majetku kolejová vozidla pořizovat nyní neplánuje. „Obnovu máme vyřešenou prostřednictvím desetileté smlouvy s dopravcem,“ sdělila krajská mluvčí Jitka Svatošová.